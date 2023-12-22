Να μην δίνουν χρήματα σε παιδιά που εργάζονται στο δρόμο γιατί συντηρούν την παιδική εργασία προτρέπει τους πολίτες η ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, με αφορμή τις γιορτινές μέρες όπου γίνεται εντονότερο το φαινόμενο της παιδικής εργασίας.

Η ΑΡΣΙΣ συμβουλεύει όσους θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά που βλέπουν να εργάζονται στο δρόμο, να τους δώσουν κάτι χρήσιμο όπως νερό, τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι και τον Νοέμβριο, η Ομάδα Εργασίας στο Δρόμο (Streetwork) του Κέντρου Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) της ΑΡΣΙΣ έχει εντοπίσει 88 ανήλικα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να εργάζονται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Τα 55 εντοπίστηκαν να επαιτούν ή να συμμετέχουν σε παιδική εργασία και τα υπόλοιπα 33 είναι παιδιά που είτε σχετίζονται με το φαινόμενο της διακοπής της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, είτε βρίσκονται σε κίνδυνο εκμετάλλευσης ή παραμέλησης.

Οι χώρες καταγωγής των παιδιών είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ελλάδα.

«Τα παιδιά εργάζονται συχνά σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, πολλές ώρες και με ελάχιστες οικονομικές απολαβές. Είναι ζωτικής σημασίας για όλους μας, πολίτες, κοινωνίες, κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς να συνεργαστούμε για την εξάλειψη του φαινομένου της παιδικής εργασίας» τονίζεται σχετικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

