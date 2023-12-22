Σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνιστή 65χρονο, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/12) στο κέντρο της Λαμίας, πλησίον των Δικαστηρίων στη Λαμία

Συγκεκριμένα ΙΧΦ τύπου βαν, ήταν παρκαρισμένο πάνω στη διάβαση πεζών στην οδό Λεωσθένους, η οποία εξυπηρετεί και τη διάβαση αναπήρων στο συγκεκριμένο σημείο.

Υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας, βεβαίωσαν την παράβαση στις 19:10’ ωστόσο το όχημα παρέμενε στο σημείο. Όταν ο ιδιοκτήτης του οχήματος είδε την κλήση φέρεται να παρέμεινε εκεί για να ζητήσει το λόγο.

Πράγματι, μία ώρα περίπου αργότερα όταν πλησίασε και πάλι όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας να του ζητήσει να απομακρύνει το βανάκι του, εκείνος φέρεται αρχικά να τους μίλησε άσχημα και στην παρατήρηση του Δημοτικού Αστυνομικού ότι είναι διάβαση αναπήρων, του απάντησε επιθετικά «βλέπεις πουθενά εδώ γύρω να κυκλοφορεί κανένας ανάπηρος;». Στη συνέχεια τον έπιασε από το μπουφάν και του έριξε κουτουλιά στο μέτωπο, πριν τον απομακρύνουν άλλοι δύο δημοτικοί αστυνομικοί που ήταν επίσης σε περιπολία.

Στο σημείο επενέβησαν και αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που συνόδευσαν τον «νταή» οδηγό έως το Αστυνομικό Μέγαρο, όπου και κρατήθηκε μέχρι το πρωί της επομένης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και απλή σωματική βλάβη και θα οριστεί τακτική δικάσιμος.

