Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος λόγω της συγκέντρωσης των μελισσοκόμων και της πορείας των υγειονομικών από την πλατεία Μαβίλη προς το υπ. Υγείας στην Αριστοτέλους.

Έκλεισε η Πανεπιστημίου

Βεβαρημένη είναι η κίνηση στις λεωφόρους Βασ. Αμαλίας και Βασ. Σοφίας προς την Βουλή

