Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος λόγω της συγκέντρωσης των μελισσοκόμων και της πορείας των υγειονομικών από την πλατεία Μαβίλη προς το υπ. Υγείας στην Αριστοτέλους.
Έκλεισε η Πανεπιστημίου
Βεβαρημένη είναι η κίνηση στις λεωφόρους Βασ. Αμαλίας και Βασ. Σοφίας προς την Βουλή
Πηγή: skai.gr
