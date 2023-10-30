Στο gov.gr 6 νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας

Τη δυνατότητα να αιτούνται και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά αντίγραφα από τα Βιβλία-Έντυπα της Ελληνικής Αστυνομίας, να υποβάλουν ένσταση για παράβαση που έχει βεβαιωθεί, καθώς και να υποβάλουν καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα, έχουν από σήμερα οι πολίτες μέσω του gov.gr.

Συνολικά πρόκειται για έξι νέες υπηρεσίες, οι οποίες είναι σε παραγωγική λειτουργία από σήμερα ύστερα από την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου.

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που παρέχονται πλέον μέσω του gov.gr είναι:

Υποβολή ένστασης επί πράξης βεβαίωσης παράβασης Υποβολή καταγγελιών οικονομικών εγκλημάτων – (Επώνυμη ή Ανώνυμη) Αντίγραφο δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών Αντίγραφο ημερήσιου δελτίου οχήματος ΕΛ.ΑΣ Αντίγραφο τηλεφωνικής κλήσης στην Άμεση Δράση Αντίγραφο πράξης βεβαίωσης παράβασης



Οι πολίτες μπορούν με τρόπο φιλικό και απλό να υποβάλλουν αίτηση, ένσταση ή καταγγελία ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού συνδεθούν με κωδικούς Taxisnet ή web banking. Συγχρόνως, μέσα από τις ηλεκτρονικές θυρίδες του gov.gr που έχουν αποδοθεί στις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ μπορούν άμεσα, με ακρίβεια και διαφάνεια να παρακολουθούν την πορεία του αιτήματός τους, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν καμία υπηρεσία,.

Το σύνολο των έξι νέων υπηρεσιών βρίσκεται στην κατηγορία «Πολίτης και καθημερινότητα» και πιο συγκεκριμένα:

Στο γεγονός ζωής «Βεβαιώσεις και αντίγραφα», οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν:

Ένσταση για πράξη βεβαίωσης παράβασης

Αντίγραφο πράξης βεβαίωσης παράβασης

Αντίγραφο τηλεφωνικής κλήσης στην Άμεση Δράση

Αντίγραφο δελτίου οδικού τροχαίου ατυχήματος

Στο γεγονός ζωής «Μετακινήσεις» οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν:

Αντίγραφο ημερήσιου δελτίου οχήματος

Στο γεγονός ζωής «Καταγγελίες», οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν:

Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματος από την ΕΛ.ΑΣ, το αντίγραφο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του πολίτη στο my.gov.gr, ο οποίος ταυτόχρονα ειδοποιείται με μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο (SMS) και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Επισημαίνεται ότι το αντίγραφο ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας (Κωδικός QR, Κωδικό επαλήθευσης, προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου) και μπορεί να προσκομιστεί για κάθε νόμιμη χρήση. Τα στοιχεία του πολίτη για την υποβολή αίτησης, ένστασης ή καταγγελίας αντλούνται αυτόματα από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι έξι (6) νέες ψηφιακές υπηρεσίες έρχονται να προστεθούν στις κοινές δράσεις που υλοποιούν τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των υπηρεσιών πραγματοποιήθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

