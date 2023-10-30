Συνελήφθησαν μέλη του Ρουβίκωνα - Ανάμεσά τους και ηγετικό στέλεχος

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύλληψη μελών του Ρουβίκωνα, ανάμεσα στα οποία και ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης.

Οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιές σε κατάστημα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας λίγη ώρα πριν από την αντιφασιστική συναυλία.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ειρήνης, επικίνδυνη σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας συνελήφθησαν 4 άτομα για επίθεση σε κατάστημα σε περιοχή της Νέας Ιωνίας. Η πράξη τους προηγήθηκε της επίθεσης σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων που πραγματοποιήθηκε την 28/10/2023 στην ίδια περιοχή. Από την επίθεση στο κατάστημα τραυματίσθηκαν 2 άτομα και προκλήθηκαν φθορές, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης κατασχέθηκαν δίκυκλα οχήματα.

Από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες, Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023, 4 άτομα, καθώς ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή τους σε ομάδα ατόμων, η οποία το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου 2023 πραγματοποίησε επίθεση σε κατάστημα σε περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ειρήνης, επικίνδυνη σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, το απόγευμα της 28-10-2023, ομάδα -15- περίπου ατόμων, αφού στάθμευσαν δίκυκλα οχήματα σε περιοχή της Νέας Ιωνίας, κατευθύνθηκαν πεζή στο κατάστημα όπου έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προκάλεσαν φθορές με τα χέρια τους και πτυσσόμενο γκλοπ που έφερε άτομο της ομάδας, ενώ τραυματίστηκαν και 2 άτομα που παρευρίσκονταν στο χώρο.

Από αστυνομικές δυνάμεις διενεργήθηκαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό τους (σχετ. η από 29-10-2023 Ανακοίνωση), ενώ από την επακόλουθη αστυνομική έρευνα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, προέκυψε η συμμετοχή των κατηγορούμενων στην επίθεση στο κατάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -6- δίκυκλες μοτοσικλέτες, καθώς και καπέλο τύπου τζόκεϊ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Κάλεσμα για συγκέντρωση στα δικαστήρια

Σε αναρτησή της στο Facebook η οργάνωση Ρουβίκωνας καλεί σε συγκέντρωση στα δικαστήρια στις 11.30 το πρωί:

«Σύλληψη τεσσάρων μελών μας για το συμβάν με φασίστες στην Ν.Ιωνία – Κάλεσμα στα δικαστήρια 30/10/2023 11.30 στην Ευελπίδων κτήριο 16

Σήμερα το μεσημέρι τέσσερα μέλη μας συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Γ.Α.Δ.Α.

Κατηγορούνται πως εχθές, 28/10/2023, στις 19.20, συμμετείχαν σε περιστατικό με ακροδεξιούς στην Νέα Ιωνία και το κατηγορητήριο εναντίον τους περιλαμβάνει διατάραξη οικιακής ειρήνης, σωματική βλάβη, οπλοκατοχή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Αξίζει να σημειωθεί πως οι μοτοσυκλέτες των μελών μας κατασχέθηκαν και ρυμουλκήθηκαν από την αστυνομία στην Γ.Α.Δ.Α.

Ο Ρουβίκωνας, μαζί με άλλες δυνάμεις του ριζοσπαστικού και αντιφασιστικού κινήματος είναι στην πρώτη γραμμή του αντιφασιστικού αγώνα και απαντάει επίμονα σε κάθε πρόκληση. Ετσι κι αυτή τη φορά, που οι φαιοί επιχείρησαν να πατήσουν ξανά πόδι, με αφορμή τα 10 χρόνια από την εκτέλεση των χρυσαυγιτών στο Ν. Ηράκλειο, γίναμε μέρος της απάντησης.

Σε συνεργασία με τον Αντιφασιστικό Συντονισμό Αθήνας Πειραιά και άλλα σχήματα πήραμε μέρος στην περιφρούρηση της μεγάλης αντιφασιστικής συναυλίας στο Νέο Ηράκλειο. Δυστυχώς για το κράτος, όλα τα κατηγορούμενα, και πολλά άλλα, μέλη μας ήταν από τις 18:30 στο πεδίο ευθύνης τους, περιφρουρώντας την συναυλία. Μας είδαν χιλιάδες άνθρωποι, συνεργαστήκαμε και επικοινωνούσαμε διαρκώς με τους διοργανωτές, αυτή η κατασταλτική επίθεση δεν μπορεί να έχει κανένα μέλλον.

Το κρυφτό που συνεχίζει να παίζει το κράτος και η αστυνομία με τους φασίστες από την μία πλευρά και την κοινωνία από την άλλη έχει αρχίσει να γίνεται γκροτέσκο. Όσο κι αν θέλουν να κρατάνε τα προσχήματα δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τη λογική των «δύο άκρων», που δεν σημαίνει τίποτα άλλο από κάλυψη των φασιστών στον δρόμο και «κόντεμα» των αντιφασιστών. Την ώρα που οι κυβερνητικοί στο δημόσιο πεδίο πουλάνε αντιφασιστική ρητορική, τέσσερα μέλη μας τώρα είναι στη Γ.Α.Δ.Α. Η αστυνομία γνωρίζει πολύ καλά πού ήμασταν εχθές το απόγευμα. Με τα πρόσωπά μας κάναμε περιφρούρηση μέχρι το ξεστήσιμο της συναυλίας αργά το βράδυ…

Η αστυνομία επιλέγει να δράσει έτσι γιατί ελπίζει να μας ζορίσει, και εμάς και τους υπόλοιπους αντιφασίστες που αυτές τις μέρες κόβουμε τον αέρα στους φασίστες. Το κράτος και η αστυνομία, αντιθέτως, θέλουν να δώσουν αέρα στους φασίστες.

Τους ευχόμαστε «καλή τύχη» αν και δεν το βλέπουμε.

Καλούμε αύριο στις 11.30 στα δικαστήρια της Ευελπίδων, κτίριο 16, σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στα συλληφθέντα μέλη μας

Καλούμε όλη την κοινωνική βάση και τον κόσμο του αγώνα, και αυτές τις μέρες και πάντοτε, να κόψουμε το οξυγόνο στη φαιά μόλυνση».

Πηγή: skai.gr

