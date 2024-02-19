Μέτρα και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Θεσσαλονίκη, κατά το διάστημα που διαρκεί η κατασκευή του fly over, ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας και οι αρμόδιοι υφυπουργοί, μετά από ευρεία σύσκεψη, το πρωί, στο Διοικητήριο, με τη συμμετοχή αυτοδιοικητικών και υπηρεσιακών παραγόντων.

«Σήμερα προσπαθούμε με σχέδιο επιμονή και μεθοδικότητα, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων Θεσσαλονίκης» είπε ο κ. Σταϊκούρας και πρόσθεσε: «Το fly over είναι χρήσιμο και αναγκαίο έργο για την πόλη, όπως αναγνωρίστηκε και σήμερα από το σύνολο των συμμετεχόντων. Οι συμβατικές υποχρεώσεις έχουν ξεκινήσει από την ημέρα υπογραφής τη σύμβασης έργου και αφορούν περίοδο τριάντα ετών. Η παράδοση του έργου τοποθετείται στις 14 Μαΐου του 2027».

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει και στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από το υπουργείο για την άμβλυνση των επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και ανακοίνωσε τους βασικούς άξονες της πολιτικής που θα ακολουθηθεί για την εξομάλυνση της κυκλοφορίας και την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν εξαιτίας των κατασκευαστικών εργασιών.

«Πρώτον, υπό τον συντονισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - που διαθέτει τις επιχειρησιακές μονάδες που παρέχουν άμεση πληροφόρηση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή- δρομολογείται η εκπόνηση μελετών εφαρμογής για την άμβλυνση στον επιπτώσεων στην πόλη. Θα ακολουθεί διαβούλευση στο συντονιστικό όργανο, υπό τον υπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Θράκης. Η συμβολή του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα αφορά στην άμεση έκδοση, από τη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών, αποφάσεων έγκρισης των μελετών, που θα προέρχονται όμως από αυτό τον μηχανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων που ψηφίστηκαν πρόσφατα. Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται η υπογραφή σχετικής απόφασης για τον προσδιορισμό των οδών, στις οποίες θα εφαρμόζεται η σχετική εξαιρετική διαδικασία, βάσει της εισήγησης των επιστημόνων του ινστιτούτου μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, οι οποίοι λαμβάνουν -όπως ακούσαμε και σήμερα, real time δεδομένα για τις κινήσεις στην περιφερειακή και σε βασικές οδούς της πόλης, παράγοντας προγράμματα σηματοδότησης».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και σε συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με στόχο την αποσυμφόρηση των οδών για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Συγκεκριμένα, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε:

Στις 14 Φεβρουαρίου , υπογράφηκε η σύμβαση για την εκμίσθωση τμημάτων του πρώην στρατοπέδου Καρατάσου, με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας για την εξασφάλιση διαδρόμου για τα ασθενοφόρα προς τα νοσοκομεία 424 και Παπαγεωργίου και θα ακολουθήσει η κατασκευή της οδού από τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης.

Στις 16 Φεβρουαρίου, υπογράφηκε απόφαση για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Εγνατία Οδό για τη λειτουργία της εσωτερικής περιφερειακής οδού, από τον κόμβο Κ5 ως τον κόμβο Κ12, κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Ο κ. Σταϊκούρας πρόσθεσε ότι συζητήθηκε και θα αξιολογηθεί το ζήτημα της συνεχούς παρακολούθησης των επιπτώσεων του έργου, λέγοντας:

«Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν γερανοφόρα οχήματα, ώστε αν χρειαστεί να απομακρυνθεί ένα αυτοκίνητο που κλείνει τον δρόμο στο περιφερειακό, ενώ θα υπάρχουν και οχήματα που θα παρακολουθούν τον δρόμο, ούτως ώστε να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία, καθώς επίσης θα υφίσταται και οδική βοήθεια σε 24ωρη βάση».

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις της ΓΑΙΑΟΣΕ και της Ελληνικό Μετρό με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, για χώρους που απελευθερώνονται ή είναι δυνατόν να απελευθερωθούν, για την κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης με ευθύνη του Δήμου, με συνδρομή του υπουργείου, όπου απαιτηθεί, και με ενημέρωση όλων των φορέων για την εξέλιξη του έργου από το συντονιστικό όργανο.

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι δρομολογείται η ενίσχυση του ΟΑΣΘ, με την προσθήκη 110 ηλεκτρικών λεωφορείων, το δεύτερο τρίμηνο του 2024, ενώ σήμερα υπογράφεται στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης η σύμβαση για τη δημιουργία του χώρου στάθμευσης και φόρτισής τους.

Σημείωσε ότι προχωρά και ο διαγωνισμός για την ανάθεση λεωφορειακών γραμμών -όχημα, οδηγός και συντήρηση- σε 250 λεωφορεία, δέκα ετών νεότερα, για τα επόμενα δέκα έτη, στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, σχεδιάζεται ο δεύτερος διαγωνισμός για την προμήθεια 750 αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τα 225 από αυτά προορίζονται για τη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε, δε, μέσω ΑΣΕΠ, η ενίσχυση του ΟΑΣΘ με 150 συμβασιούχους νέους οδηγούς.

Ο κ. Σταϊκούρας πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εσωτερικών διερευνά τη δυνατότητα επέκτασης των συμβάσεων και τη δυνατότητα απασχόλησης επιπλέον σαράντα οδηγών, ως το τέλος του 2024, που θα λειτουργήσει το μετρό της Θεσσαλονίκης.

Στη σύσκεψη, υπό τον κ. Σταϊκούρα, συμμετείχαν ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, η υφυπουργός Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Στάθης Κωνσταντινίδης, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, η διευθύντρια Τροχαίας Θεσσαλονίκης Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου, ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Πάρις Μπίλλιας, η συντονίστρια του γραφείου του πρωθυπουργού στη Μακεδονία Έλενα Σώκου, ο συντονιστής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Μακεδονία Ιωάννης Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κωνσταντίνος Ταγγίρης, ο πρόεδρος της διοίκησης του ΟΣΕΘ Ιωάννης Καλογερούδης, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ Ιωάννης Τόσκας, ο διευθυντής του γραφείου του υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Δήμου, η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δικτύου Μεταφορών ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ Γεωργία Αυφαντοπούλου, το μέλος της διοικούσας επιτροπής της κατασκευάστριας κοινοπραξίας Κωνσταντίνος Λυσσαρίδης, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ - ΑΤΕ Ντίνος Μπενρουμπή, ο πρόεδρος της Εγνατίας Οδού Γιώργος Κωνσταντόπουλος, κ.ά.

Δηλώσεις υφυπουργών Χρ. Αλεξοπούλου, Ν. Ταχιάου, Στ. Κωνσταντινίδη

Η υφυπουργός Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου εξειδίκευσε τις ήδη υπάρχουσες παρεμβάσεις στον ΟΑΣΘ, σε συνεργασία με τον ΟΣΕ και με τα ΚΤΕΛ, για την αύξηση των κινούμενων λεωφορείων στην πόλη.

«Συγκεκριμένα, σήμερα τα λεωφορεία στους δρόμους της πόλης φτάνουν τα 475, όταν το Σεπτέμβριο του 2019 ήταν 325. Μάλιστα, σε περίπου δύο μήνες, δηλαδή από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, προστέθηκαν 30 οχήματα, τα οποία εντάχθηκαν στις υφιστάμενες γραμμές» είπε η υφυπουργός.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης και του κορονοϊού, ίσως δόθηκε εσφαλμένα η εντύπωση πως τα μόνα προβλήματα με την κυκλοφορία ήταν τα εργοτάξια του μετρό, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι «η κυκλοφορία αυξάνεται με ηράκλειους ρυθμούς», και για τον λόγο αυτό προκρίθηκε, με στόχευση τη βελτίωση της κυκλοφορίας στο μέλλον, η κατασκευή του fly over.

Υπογράμμισε, δε, ότι «αν δεν υπάρχουν άλλες εμπλοκές, οι οποίες θα προκληθούν σκοπίμως και εξυπηρετώντας κάποια ιδιοτελή συμφέροντα», η περάτωση του flyover θα γίνει στον προβλεπόμενο χρόνο. Σημείωσε, τέλος, ότι η αυτοδιοίκηση και οι φορείς έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν στους τομείς αρμοδιότητάς τους, για χώρους στάθμευσης, την αστυνόμευση, τις φορτοεκφορτώσεις, κ.ά. και ότι το συντονιστικό όργανο θα παρέχει όλη την ενημέρωση και προς το υπουργείο σχετικά με την έκδοση των αποφάσεων που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει η πόλη ενόψει του fly over με καλύτερους ρυθμούς.

«Εκείνο, που θέλω να είμαι ξεκάθαρος», πρόσθεσε, «γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους Θεσσαλονικείς, είναι ότι μαγικό ραβδάκι, το οποίο ξαφνικά να έρθει και να ανατρέψει εντελώς τις επιπτώσεις έργου, το οποίο εκτελείται, δεν υπάρχει. Είναι σαφές, ότι η πόλη θα βρίσκεται σε μία αναστάτωση για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να περατωθεί το έργο, αλλά είναι επίσης ξεκάθαρο ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατότερο για να μπορέσει αυτός ο χρόνος να βραχυνθεί αλλά και κυρίως για να νιώσουν οι πολίτες ότι αυτό το οποίο έρχεται θα είναι κάτι καλύτερο για τους ίδιους και για την πόλη μας».

«Το ζήτημα της άμβλυνσης των κυκλοφοριακών συνεπειών στο διάστημα της κατασκευής του fly over είναι ένα θέμα που είναι πολυεπίπεδo και όλοι προσπαθούμε να συνδράμουμε προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα» τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Στάθης Κωνσταντινίδης και πρόσθεσε:

«Το προηγούμενο διάστημα, σε περίπου δεκαπέντε συνεδριάσεις του συντονιστικού οργάνου έχουν ιεραρχηθεί και προτεραιοποιηθεί κάποιες παρεμβάσεις, άλλες έχουν ολοκληρωθεί ήδη και άλλες υπολείπονται και απομένουν κάποια βήματα προκειμένου να οριστικοποιηθούν».

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι συζητείται και εξετάζεται μια σειρά από μέτρα -ό,τι απαιτηθεί να γίνει, ακόμη και το θέμα της τηλεργασίας για τους δημοσίους υπαλλήλους, εάν κριθεί και σε χρόνο που κριθεί απαραίτητο, ενώ πρόσθεσε ότι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει αυξήσει την αστυνομική επιτήρηση για τη διευκόλυνση του συγκοινωνιακού έργου

