Λαμία: 42χρονος έφυγε από το νοσοκομείο και βρήκε φρικτό θάνατο

Ο 42χρονος είχε φύγει από το νοσοκομείο της Λαμίας με τα πόδια για να πάει στο σπίτι του στη νότια πλευρά της πόλης

λαμία

Νεκρός είναι ένας 42χρονος Λαμιώτης ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στις 5:43' το πρωί της Δευτέρας στο 3ο χλμ Λαμίας - Δομοκού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο 42χρονος είχε φύγει από το νοσοκομείο της Λαμίας με τα πόδια για να πάει στο σπίτι του στη νότια πλευρά της πόλης.

Δυστυχώς επέλεξε τον περιφερειακό δρόμο Λαμίας - Δομοκού και η επιλογή αυτή στάθηκε μοιραία, αφού ο 44χρονος οδηγός του αυτοκίνητου που βλέπετε στις φωτογραφίες, σε ένα σημείο που δεν υπάρχει καλός φωτισμός τον παρέσυρε και τον διαμέλισε.

 Ο άτυχος 42χρονος διακομίστηκε στα Επείγοντα του ΓΝ Λαμίας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας, διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθηκες κάτω από τις οποίες εγινε η θανατηφόρα παράσυρση.

