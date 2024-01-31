Πληθαίνουν τα μπλόκα των αγροτών στη Φθιώτιδα

Μέσα από τα ελαιοπερίβολα κινήθηκαν οι αγρότες της Αταλάντης για να φτάσουν και να παραταχθούν δίπλα στην Εθνική οδό Αθηνών Λαμίας.

Προηγουμένως, η Αστυνομία είχε αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο που οδηγεί από την πόλη της Αταλάντης στην Εθνική Οδό για να αποτρέψει την κίνηση των τρακτέρ. Οι αγρότες βρήκαν διόδους μέσα από τα χωράφια και λίγο αργότερα τοποθέτησαν τα τρακτέρ στον κόμβο της Αταλάντης και διαδηλώνοντας έκλεισαν συμβολικά την Εθνική Οδό για λίγα λεπτά.

Στην περιοχή έχουν παραταχθεί περίπου 50 τρακτέρ και όπως σημειώνουν «τις επόμενες ώρες αναμένεται να συγκεντρωθούν κι άλλα τρακτέρ από την ευρύτερη περιοχή και στη συνέχεια θα πάρουν τις αποφάσεις τους».

Την ίδια στιγμή οι συνάδελφοί τους στη Λαμία, που έχουν στήσει το μπλόκο δίπλα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Ανθήλης, παραμένουν συγκεντρωμένοι και κάνουν ολιγόλεπτες διακοπές της κυκλοφορίας στο εθνικό δίκτυο.

Στην περιοχή του Δομοκού, όπου έχουν πάθει ζημιές και περιμένουν αποζημιώσεις, οι αγρότες έχουν στήσει το μπλόκο τους στην παλιά εθνική οδό Λαμίας-Λάρισας στο ύψος του χωριού Νέο Μοναστήρι.

Στη Λιβαδειά, οι αγρότες που από χθες αποφάσισαν να μετακινηθούν στην Εθνική Οδό στο ύψος του Κάστρου παραμένουν στον κόμβο του Άη Γιάννη στην παλιά εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας. Οι ίδιοι καλούν τους αγρότες της περιοχής να ενισχύσουν το μπλόκο.

Τέλος, κινητικότητα επικρατεί και στα χωριά της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και δεν αποκλείεται σήμερα ή αύριο να συγκεντρώσουν τρακτέρ σε διάφορα κομβικά σημεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

