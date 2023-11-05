Βίντεο-ντοκουμέντο από ληστεία σε επιχείρηση στην Αγία Βαρβάρα

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ληστεία σε οικογενειακή επιχείρηση με δράστες δύο αγνώστους τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Skai.gr, ο δράστης προσεγγίζει το κατάστημα και κάθεται στο σκαλοπάτι της πόρτας, ώστε να μην γίνει αντιληπτός από τυχόν περαστικούς, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να διαρρήξει την κλειδαριά της πόρτας με κατσαβίδι.

Όταν τα καταφέρνει, σηκώνεται, «ανοίγει» και την κλειδαριά που βρίσκεται στο πάνω μέρος της πόρτας και εισέρχεται σε αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες έκλεψε την οθόνη του υπολογιστή, ένα ταμπλετ, μέχρι και το φάκελο με τα Ζ από την ταμειακή μηχανή.

