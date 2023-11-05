Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αεροπορική επίδειξη της Πολεμικής Αεροπορίας που πραγματοποιείται στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) Αρχαγγέλλου Μιχαήλ.

Στην αεροπορική επίδειξη συμμετέχουν όλοι οι τύποι των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, οι Ομάδες Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς», T-6A «Δαίδαλος» και το επετειακό αεροσκάφος Spitfire, καθώς και τα πολιτικά αεροσκάφη των εταιριών «Sky Express» και «Aegean Airlines».

Την επίδειξη παρακολουθεί ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από τις εκδηλώσεις:

«Παρακολουθήσαμε σήμερα τις εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις από τις ομάδες "Ζεύς" και "Δαίδαλος" της Πολεμικής μας Αεροπορίας, όπως και από χειριστές όλων των τύπων των αεροσκαφών της, στον Φλοίσβο του Παλαιού Φαλήρου». Αυτό τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι οι Έλληνες μπορούν να είναι βέβαιοι για την αποτελεσματική υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας μας και στον αέρα, βλέποντας ακόμη και ένα μικρό μέρος των δυνατοτήτων των Ιπταμένων μας» πρόσθεσε.

«Τους είμαστε ευγνώμονες, όπως και σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες της Πολεμικής μας Αεροπορίας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

