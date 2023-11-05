Σε εξέλιξη το συλλαλητήριο αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη στο κέντρο της Αθήνας

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα συλλαλητήριο-συναυλία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, στην πλατεία Συντάγματος.

«Σας ευχαριστούμε για τη στάση σας και τη μεγάλη σας συγκέντρωση» τόνισε σε χαιρετισμό του ο επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας της Παλαιστίνης στην Αθήνα, Γιουσέφ Ντορχόμ και χαιρέτισε όλα τα συνδικάτα του ΠΑΜΕ και όλους τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν.

Παράλληλα, μετέφερε και τους «θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς των Παλαιστινίων στον ελληνικό λαό» λέγοντας: «Η Παλαιστίνη, η Γάζα, όλος ο παλαιστινιακός λαός σας ευχαριστεί για την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά σας».

«Απευθύνουμε χαιρετισμό από εδώ από την Αθήνα, στον λαό μας στη Γάζα, που δίνει μαθήματα ηρωισμού σε όλο τον κόσμο. Χαιρετίζουμε τους ήρωες Παλαιστίνιους κρατούμενους. Τον λαό μας που αντιστέκεται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη», είπε και μεταξύ άλλων πρόσθεσε:

«Μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων, επαναλαμβάνω την έκκλησή μας προς την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα εδάφη του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως αποφάσισε ομόφωνα η Βουλή των Ελλήνων το 2015».

Στη συγκέντρωση διαβάστηκε μήνυμα του Μοχάμετ Αμανάντι, Επιτρόπου Λαϊκών Οργανώσεων και Συνδικάτων στην Παλαιστίνη.

Στην ομιλία του στο συλλαλητήριο ο Γιώργος Στεφανάκης, απ' το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Σύνταγμα, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε διαλέξει τη σωστή πλευρά, γιατί δεν υπάρχουν δύο σωστές πλευρές μπροστά στην ανελέητη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού».

Είπε ότι «η αλήθεια είναι ότι η συμμετοχή και η εμπλοκή καθορίζεται από τις οικονομικές συμφωνίες αυτών που υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή με βάση τα κέρδη τους. Εμείς οι εργαζόμενοι δεν έχουμε καμία δουλειά με αυτά τα συμφέροντα. Είναι απολύτως αντίθετα από τα συμφέροντα της τάξης μας. Εμείς πιστεύουμε στο δικαίωμα του κάθε λαού να αφεντεύει τον τόπο του και τον πλούτο που παράγει, να έχει την πατρίδα του. Πιστεύουμε στο δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να υπερασπιστεί τα σύνορά του όπως είχαν καθοριστεί το 1967, πιστεύουμε στην αντίσταση ενάντια στην κατοχή του Ισραήλ».

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει βάλει τη χώρα μας σε θέση μάχης, δίπλα στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ και το ΝΑΤΟ, για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των Ελλήνων βιομηχάνων, των εφοπλιστών, συνολικά του ελληνικού κεφαλαίου» επισήμανε μεταξύ άλλων.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του επισήμανε ότι «η φανέρωση της ύπαρξης ισραηλινού σχεδίου για βίαιο εκτοπισμό των 2,3 εκατομμυρίων Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας στην αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά και σε άλλες χώρες, ανάμεσά τους και η χώρα μας, μαζί με την αποχή της ελληνικής κυβέρνησης από την ψηφοφορία στον ΟΗΕ για την κατάπαυση του πυρός, έχουν αιματογραφτεί ήδη στην Ιστορία. «Το εργατικό κίνημα στη χώρα μας έχει πλούσια αγωνιστική παράδοση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Είναι τόσο έντονη και βαθιά που δεν μπορεί να σταματήσει να υπάρχει από τα εξοργιστικά ψέματα της ισραηλινής και αμερικανοΝΑΤΟικής προπαγάνδας, από την προπαγάνδα των δολοφόνων. Η στήριξη της κυβέρνησης στο κράτος - δολοφόνο, που έχει μετατρέψει ένα μικρό κομμάτι γης στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου και σε νεκροταφείο αμάχων και μικρών παιδιών, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το λαϊκό αίσθημα της αλληλεγγύης και της στήριξης στο δίκιο του Παλαιστινιακού λαού, που εκφράζεται με συγκλονιστικές διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα» είπε ο Γ. Στεφανάκης και κατέληξε στην ομιλία του:

«Απευθυνόμαστε σε όλα τα αδέλφια μας, τους Παλαιστίνιους και τους λέμε και από αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο: Δεν είστε μόνοι, είμαστε μαζί σας μέχρι τη Λευτεριά! Μαζικά και αγωνιστικά! Συνεχίζουμε να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και απαιτούμε:

Να σταματήσει κάθε υποστήριξη στην κυβέρνηση Νετανιάχου και στο κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ.

Καμία διευκόλυνση με βάσεις και άλλες υποδομές να μη δώσει η χώρα μας σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ισραήλ. Να ξεκουμπιστούν τώρα τα γεράκια του πολέμου από τη Σούδα και την Ελευσίνα. Να γυρίσει πίσω η φρεγάτα «Ψαρά».

Να σταματήσει κάθε οικονομική - πολιτική - στρατιωτική συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ.

Να μην προχωρήσει η ελληνική εμπλοκή στο ισραηλινό σχέδιο που προβλέπει την απορρόφηση εκτοπισμένων Παλαιστινίων και από την Ελλάδα.

Τώρα αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Συνεχίζουμε, δεν το βάζουμε κάτω, η σφαγή θα σταματήσει μόνο με κλιμάκωση του αγώνα των εργαζομένων μέσα σε κάθε χώρα ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, τους πολέμους, τη φτώχεια και την προσφυγιά!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

