kataggelia@skai.gr: Μπουκάρουν σε μαρίνες για να αρπάξουν ναυτικές φωτοβολίδες

Οι ναυτικές φωτοβολίδες που διαθέτουν τα σκάφη όταν λήγουν δεν οδηγούνται στην ανακύκλωση αντίθετα παραμένουν στις μαρίνες με αποτέλεσμα να αποτελούν βορρά διαφόρων ατόμων που εισβάλλουν για να τις κλέψουν.
Η σοβαρή αυτή καταγγελία έγινε στον ΣΚΑΪ την οποία επιβεβαίωσε ο υποναύαρχος εα Νίκος Σπανός και πραγματογνώμονας ναυτικών συμβάντων μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι».
'Οπως είπε ο ίδιος σύμφωνα με την νομοθεσία εφοδιάζονται όλα τα πλοία με τις εν λόγω φωτοβολίδες για περιπτώσεις κινδύνου.
Η χρήση της είναι μόνο για όσους έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μην κινδυνέψουν καθώς πρόκειται για ένα φονικό όπλο που περιέχει χημικά και παράγει φλόγα ίση με 30 χιλιάδες κεριά.
