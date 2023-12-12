Συμμορία η οποία καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη, αλλά και χάπια ecstasy σε περιοχές της Αττικής εξάρθρωσε η αστυνομία.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ έγινε 8 και 9 Δεκεμβρίου σε περιοχές της Αττικής με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου με αποτέλεσμα τη σύλληψη 7 ατόμων, από τα οποία 5 μέλη της οργάνωσης, που κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Η αστυνομία αξιοποίησε πληροφορίες για την ύπαρξη του κυκλώματος και παράλληλα διαπιστώθηκε ότι σε εκ διαμέτρου αντίθετες περιοχές της Αττικής είχαν φτιάξει σε σπίτι εξοπλισμένο εργαστήριο – φυτώριο δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και άλλους χώρους με σκοπό την επεξεργασία και αποθήκευση ναρκωτικών, ώστε να μην μπορούν να τους εντοπίσουν.

Ενας 31χρονος λειτουργούσε ως αρχηγός της οργάνωσης και είχε μοιράσει ρόλους στους υπόλοιπους. Ήταν υπεύθυνος για την χρηματοδότηση της οργάνωσης, για την στρατολόγηση των μελών και για το πώς θα πουλούσαν τα ναρκωτικά.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας καλλιεργούσαν, επεξεργάζονταν και διακινούσαν υδροπονική κάνναβη (skunk) – Σύλληψη 7 ατόμων, από τα οποία -5- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης – Κατάσχεση 108 κιλών ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, πλήρους εργαστηρίου επεξεργασίας κάνναβης για την παραγωγή ελαίου, όπλων, φυσιγγίων και -313.935- ευρώ

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης, υπολογίζεται σε περισσότερα από 800.000€

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εγκατάσταση και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης εσωτερικού χώρου (υδροπονική μέθοδος), καθώς και στην περαιτέρω διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), κατεργασμένης κάνναβης, παραγωγών κάνναβης και δισκίων ecstasy στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης από 8 έως 9 Δεκεμβρίου 2023 σε περιοχές της Αττικής με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ. και αστυνομικού σκύλου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη -7- ατόμων, από τα οποία -5- μέλη της οργάνωσης, που κατηγορούνται για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), προέκυψε η δομή της εγκληματικής οργάνωσης και ο ρόλος κάθε μέλους. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι σε εκ διαμέτρου αντίθετες περιοχές της Αττικής διέθεταν επαγγελματική υποδομή εντός οικίας με πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο – φυτώριο δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και άλλους χώρους με σκοπό την επεξεργασία και αποθήκευση ναρκωτικών, ώστε να καθίσταται δυσχερής η πιστοποίηση της δράσης τους από τις διωκτικές αρχές.

Πιο αναλυτικά, καθένα από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχε συγκεκριμένο ρόλο, ως εξής:

Ένας 31χρονος, είχε αναλάβει τη διεύθυνση και τη λειτουργία της οργάνωσης, καθώς και την κατανομή των «ειδικών» ρόλων σε κάθε ενταγμένο μέλος. Ήταν υπεύθυνος για την χρηματοδότηση της οργάνωσης, για την ανεύρεση και στρατολόγηση των μελών, καθώς και την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού για την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης με την υδροπονική μέθοδο. Επιπλέον, αναλάμβανε τον συντονισμό της προμήθειας, παραγωγής, εισαγωγής, μεταφοράς και περαιτέρω διακίνησης των ναρκωτικών,

Ενας 37χρονος, ο οποίος έχοντας την απαραίτητη γνώση γεωπονίας, ήταν επιφορτισμένος με τον σχεδιασμό, την καλλιέργεια και την εποπτεία συνολικά της υδροπονικής φυτείας, εξασφαλίζοντας την ομαλή ανάπτυξη των δενδρυλλίων κάνναβης και τη συγκομιδή ποιοτικής και μέγιστης δυνατής ποσότητας κάνναβης, ενώ ήταν υπεύθυνος και για την αποθήκευση μέρους των χρηματικών ποσών της εγκληματικής οργάνωσης,

Δύο ακόμη, 33χρονος και 34χρονος διέμεναν σε μονοκατοικία που διατηρούσε η οργάνωση για την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και είχαν διπλό ρόλο, του εργάτη – καλλιεργητή καθώς και φύλακα του χώρου, ενώ με την καθοδήγηση του 37χρονου συνέβαλλαν στην καλλιέργεια, ανεφοδιασμό και συγκομιδή της φυτείας. Επιπλέον ήταν επιφορτισμένοι με την επιτήρηση της εγκατάστασης και τη λήψη μέτρων προφύλαξης, όπως η αυστηρά ελεγχόμενη είσοδος των μελών και οχημάτων τους, και

Επίσης 57χρονη, είχε αναλάβει την αποθήκευση και διαχείριση των χρηματικών ποσών που προέρχονταν από την παράνομη δράση της οργάνωσης.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, χώρους αποθήκευσης ναρκωτικών και καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης (καβάτζες) και λοιπούς χώρους σε Πόρτο Ράφτη, Καπανδρίτι, Νίκαια, Αχαρνές και Πειραιά, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -87- κιλών και -674- γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη βάρους -21- κιλών και -85- γραμμαρίων,

το χρηματικό ποσό των -313.935- ευρώ,

αυτόματο πολεμικό τυφέκιο, υποπολυβόλο και -3- πιστόλια,

-5- γεμιστήρες διαφόρων όπλων,

-512- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

-2.752- δισκία ECSTASY,

-125- δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, ύψους από -70- έως -120- εκατοστά του μέτρου,

τρίμματα κάνναβης βάρους -640- γραμμαρίων,

φύλλα κάνναβης βάρους -120- γραμμαρίων,

αποξηραμένα μανιτάρια βάρους -277- γραμμαρίων,

έλαιο κάνναβης βάρους -1.320- γραμμαρίων,

φακελάκια- φιαλίδια- συσκευασίες σπόρων κάνναβης,

σκόνη επεξεργασμένης κάνναβης βάρους -1.000- γραμμαρίων,

-6- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

-14- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

άγνωστη ουσία βάρους -360- γραμμαρίων,

ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης χαρτονομισμάτων,

συσκευές – μονάδες καταγραφής – αποθήκευσης εικόνας,

κάμερες ασφαλείας,

κάρτες κινητής τηλεφωνίας,

φορητές συσκευές (πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων), φορητές κάρτες μνήμης και φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

αποδείξεις καταθέσεων χρηματικών ποσών και αποκόμματα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων,

δελτία αποστολής προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας,

έγγραφα με χειρόγραφες σημειώσεις τρόπων καλλιέργειας φυτών κάνναβης και ιδιόχειρες σημειώσεις με χρηματικά ποσά,

κλειδιά θυρών οικιών και χώρων αποθήκευσης,

πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (μετασχηματιστές, μοτέρ επεξεργασίας, λάμπες φωτισμού, μηχανισμός ποτίσματος, αντλίες-δεξαμενές νερού, σύστημα εξαερισμού, συσκευές πίεσης αέρα, αφυγραντήρες, φίλτρα νερού, μετρητές-σακούλες ρυθμιστή ph, πρέσα, μεταλλικά δοχεία καθαρισμού, δοχεία με οινόπνευμα, γλάστρες, βάση αλουμινίου, συσκευασίες λιπασμάτων, σακούλες αλουμινίου, μεταλλικοί τρίφτες κάνναβης, θερμόμετρα, λάστιχα ποτίσματος, βάση στήριξης κ.α.).

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης, υπολογίζεται σε περισσότερα από -800.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζεται σε συνεργασία με συναρμόδιες διωκτικές Αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.