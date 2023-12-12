Συνεκπαίδευση μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και αεροσκάφους AC-130 Gunship των ΗΠΑ διεξήχθη στις 6 Δεκεμβρίου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Κρήτης και ανατολικά της Πελοποννήσου.

‘Οπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής ‘Αμυνας (ΓΕΕΘΑ), η συνεκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων στρατιωτικής συνεργασίας που σχεδιάζονται από το ΓΕΕΘΑ ενώ από Ελληνικής πλευράς συμμετείχαν από την Πολεμική Αεροπορία, ένα ζεύγος μαχητικών F-4 σε αποστολές συνοδείας και παροχής Εγγύς Αεροπορικής Υποστήριξης (Close Air Support - CAS), από το Πολεμικό Ναυτικό, προσωπικό της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών με ένα Σκάφος Ανορθόδοξου Πολέμου - Ταχείας Μεταφοράς MARK V, από την Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, μία Ομάδα Τερματικής Καθοδήγησης Πυρών (Joint Terminal Attack Controller - JTAC) και προσωπικό με ένα ταχύπλοο σκάφος.

Εκτελέστηκαν πυρά από το αεροσκάφος AC-130 Gunship, με κατάδειξη από την ομάδα JTAC, στο πεδίο βολής «Καράβια».

H συνεκπαίδευση, προστίθεται στην ανακοίνωση, συνέβαλε στην επαύξηση της μαχητικής ικανότητας, καθώς και στην βελτίωση του επιπέδου συναντίληψης και διαλειτουργικότητας μεταξύ των Ελληνικών και Αμερικανικών συμμετεχουσών Ενόπλων Δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

