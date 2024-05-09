Ο Παναμέζος δικηγόρος Ραμόν Φονσέκα Μόρα (Ramón Fonseca Mora) - ένας από τους επικεφαλής των δικηγορικών γραφείων στην καρδιά των "Panama Papers" - πέθανε στο νοσοκομείο, ενώ περίμενε την ανακοίνωση της ετυμηγορίας στη δίκη του, στο πλαίσιο αυτού του παγκόσμιου σκανδάλου που ξέσπασε το 2016 και το οποίο αποκάλυψε πώς διασημότητες σε ολόκληρο τον κόσμο απέκρυψαν χρήματα από τις φορολογικές αρχές.

Ο 71χρονος Φονσέκα πέθανε σε ένα νοσοκομείο στην πρωτεύουσα του Παναμά.

Στη διάρκεια της νύχτας, ο Φονσέκα «πέθανε μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, αυτός είναι ο λόγος που δεν παρέστη στη δίκη» , δήλωσε σήμερα η δικηγόρος του στο AFP, χωρίς να διευκρινίσει τις αιτίες του θανάτου του.

Η δίκη ξεκίνησε στις 8 Απριλίου και ολοκληρώθηκε στις 19 Απριλίου. Ωτσόσο, δεν έχει ακόμη εκδώσει ετυμηγορία, δήλωσε η Γκιγερμίνα Μακντόναλντ, δικηγόρος της πρώην εταιρίας που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου.

Στη διάρκεια της δίκης, ζητήθηκε η επιβολή της μέγιστης ποινής για ξέπλυμα χρήματος --κάθειρξη 12 ετών-- σε βάρος του Ραμόν Φονσέκα και του Γιούργκεν Μοσάκ, των δύο ιδρυτών του δικηγορικού γραφείου Mossack Fonseca.

Το δικαστήριο θα πρέπει να ανακοινώσει την ετυμηγορία του μέσα σε 30 ημέρες.

Το παγκόσμιο σκάνδαλο των Panama Papers

Η υπόθεση ξέσπασε το 2016 μετά τη δημοσιοποίηση μιας έρευνας, γνωστής ως "Panama Papers", που πραγματοποίησε η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών δημοσιογράφων (ICIJ).

Με βάση τη διαρροή 11,5 εκατομμυρίων εγγράφων που προέρχονταν από το γραφείο Mossack Fonseca, αποκαλύφθηκε ότι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, πολιτικοί αξιωματούχοι πρώτης γραμμής και προσωπικότητες των οικονομικών, του αθλητισμού και της μόδας απέκρυψαν από τις φορολογικές αρχές περιουσιακά στοιχεία, εταιρίες, κεφάλαια και κέρδη.

Γι΄αυτό τον σκοπό δημιουργούσαν αδιαφανείς εταιρίες, με τη μεσολάβηση του παναμαϊκού δικηγορικού γραφείου, προκειμένου να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να δημιουργήσουν εταιρίες-βιτρίνες σε πολλές χώρες ώστε να αποκρύψουν χρήματα που σε ορισμένες περιπτώσεις προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την έρευνα της κοινοπραξίας δημοσιογράφων.

Μεταξύ αυτών είναι, ανάμεσα σε άλλους, οι πρώην πρωθυπουργοί της Ισλανδίας Σιγκμουντούρ Ντάβιντ Γκανλάουγκσον, του Πακιστάν Ναουάζ Σαρίφ και της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον (νυν υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας), ο πρώην πρόεδρος της Αργεντινής Μαουρίτσιο Μάκρι, καθώς και ο ποδοσφαιρικός αστέρας Λιονέλ Μέσι και ο Ισπανός κινηματογραφιστής Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Το σκάνδαλο οδήγησε στο κλείσιμο του γραφείου Mossack Fonseca ενώ η εικόνα αυτής της μικρής κεντροαμερικανικής χώρας επλήγη σοβαρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

