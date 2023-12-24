Θρίλερ στα κατεχόμενα με τη δολοφονία μιας γυναίκας. Προς την ελληνοκυπριακή πλευρά, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, απευθύνθηκε ο Ερσίν Τατάρ για την σύλληψη των φερόμενων ως δραστών της δολοφονίας της Αϊτσά Αλάβ την Παρασκευή το μεσημέρι στην κατεχόμενη Λευκωσία, αφού πιστεύεται ότι έχουν διαφύγει στις ελεύθερες περιοχές.



Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ανακοίνωση του «προεδρικού» αναφέρει ότι με εντολή του Τουρκοκύπριου ηγέτη, η συντονίστρια των Τεχνικών Επιτροπών, Σενιχά Μπιράντ Τσινάρ και ο συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για το έγκλημα και την εγκληματικότητα, Σαλίχ Τζιαν Ντορατλί, έχουν αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την σύλληψη των δραστών και παράδοσή τους στο ψευδοκράτος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τόσο ο ΟΗΕ όσο και η ελληνοκυπριακή πλευράΣχετικά με την δολοφονία της γυναίκαςΠρόκειται για δύο άνδρες 31 ετών, που φέρονται να βοήθησαν τους δύο φερόμενους δράστες που διέπραξαν την δολοφονία, να διαφύγουν. Χθες Σάββατο τέθηκαν υπό τριήμερη κράτηση με απόφαση «δικαστηρίου».Η Αλάβ δολοφονήθηκε στο γραφείο στοιχημάτων δίπλα στο συναλλαγματικό γραφείο που διατηρούσε η ίδια, στην εντός των τειχών κατεχόμενη Λευκωσία. Οι δολοφόνοι της έδεσαν τα χέρια με καλώδιο και κολλητική ταινία πίσω από την πλάτη της και της έβαλαν μια πετσέτα στο στόμα και από πάνω κολλητική ταινία. Ως αποτέλεσμα η γυναίκα πέθανε από ασφυξία. Στην συνέχεια οι δράστες πήραν από το συναλλαγματικό γραφείο αδιευκρίνιστο χρηματικό ποσό, καθώς και τα χρήματα που είχε πάνω του το θύμα, όπως και το κινητό της τηλέφωνο.Σύμφωνα με τον «αστυνομικό ανακριτή» που κατέθεσε στη δίκη των δύο συλληφθέντων χθες στο «επαρχιακό δικαστήριο» Λευκωσίας, η κόρη του θύματος ενημέρωσε κάποιον από την διεύθυνση του σχολείου όταν η μητέρα της δεν εμφανίστηκε στην ώρα της για να την πάρει από το σχολείο και η διεύθυνση ενημέρωσε με την σειρά της την «αστυνομία». Μετά από έρευνα, η «αστυνομία» εντόπισε γύρω στις 9 το βράδυ τη σορό της άτυχης γυναίκας σε γραφείο στοιχημάτων, δίπλα από το συναλλαγματικό γραφείο.Στη σύλληψη των δύο ανδρών, 31 ετών η «αστυνομία» κατέληξε μετά από έρευνα σε υλικό από τα συστήματα κάμερας των καταστημάτων. Οι δύο συλληφθέντες διαπιστώθηκε ότι πήραν τους δύο δολοφόνους στο σπίτι τους, τούς έκρυψαναπό όπου οι δράστες φέρεται να διέφυγαν προς τις ελεύθερες περιοχές. Στην πορεία πέταξαν το κινητό τηλέφωνο του θύματος σε ένα άδειο κουτί σε χώρο στάθμευσης υπεραγοράς.

