Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Λύγισαν» τα social με τον θάνατο του άρχοντα του λαϊκού τραγουδιού, Βασίλη Καρρά

«Και τώρα χαμηλώστε τα φώτα. Καλό ταξίδι άρχοντα»- Οι αντιδράσεις των θαυμαστών του στην πλατφόρμα X

Καρράς

Καταιγισμός αναρτήσεων, σημειώθηκε στην πλατφόρμα X  από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του άρχοντα του λαϊκού τραγουδιού Βασίλη Καρρά.

«Κάθε φορά που η καρδιά μάτωνε, που ένα βάρος σε πλάκωνε, που ένας κόμπος σε έπνιγε, που η καψούρα σε κατέτρωγε, ήσουν ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙ, δίπλα στον καθένα μας. Να πονάμε, να αγαπάμε, να "πνίγουμε" τον νταλκά μας με τα τραγούδια σου. Καλό ταξίδι τεράστιε», γράφει θαυμαστής στο X αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί στον κόσμο που τον αγάπησε.

Δείτε πώς τον αποχαιρετούν:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βασίλης Καρράς Θανατος αντίο X
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark