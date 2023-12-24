Καταιγισμός αναρτήσεων, σημειώθηκε στην πλατφόρμα X από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του άρχοντα του λαϊκού τραγουδιού Βασίλη Καρρά.
«Κάθε φορά που η καρδιά μάτωνε, που ένα βάρος σε πλάκωνε, που ένας κόμπος σε έπνιγε, που η καψούρα σε κατέτρωγε, ήσουν ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙ, δίπλα στον καθένα μας. Να πονάμε, να αγαπάμε, να "πνίγουμε" τον νταλκά μας με τα τραγούδια σου. Καλό ταξίδι τεράστιε», γράφει θαυμαστής στο X αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί στον κόσμο που τον αγάπησε.
Δείτε πώς τον αποχαιρετούν:
Κάθε φορά που η καρδιά μάτωνε, που ένα βάρος σε πλάκωνε, που ένας κόμπος σε έπνιγε, που η καψούρα σε κατέτρωγε, ήσουν ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙ, δίπλα στον καθένα μας. Να πονάμε, να αγαπάμε, να "πνιγουμε" τον νταλκα μας με τα τραγούδια σου. Καλό ταξίδι τεράστιε.— 🎙Raoulito (@pafmix) December 24, 2023
Ελαφρύ το χώμα. #καρρας pic.twitter.com/h2b7nY7q57
Καλό ταξίδι λαικε Μεταλα της καρδιάς μου!!😪🙏❤️— Πηνελόπη the Lionheart ⚔️ (@peneloph_) December 24, 2023
Μόνο ο Βασίλης Καρράς μπορούσε να τα κάνει αυτά... Μόνο η αγάπη του κόσμου έκανε το Βασίλη να δακρύσει!— Άκης Γαβριήλ (@g_akis) December 24, 2023
R.I.P. Αρχοντα#Καρρας pic.twitter.com/0mjKVjHQad
…Κι άμα θα δεις ότι σου λείπω,
βάλ' το πορτρέτο μου στον τοίχο,
μην κλαις για μένα, μην κλαις για μένα…».
R.I.P. Βασίλης Καρράς
#Καρρας pic.twitter.com/62XjPQewIw
— Stelios Petsas (@SteliosPetsas) December 24, 2023
Σήμερα κλείνει ένα κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής κουλτούρας!— Ο Baudelaire των Βαλκανίων®️🎄 (@poetic_politica) December 24, 2023
RIP 🖤 #Καρράς pic.twitter.com/76LlppSY69
Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε τη πόρτα— X. Papatzon 🤜🤛☘️ 1720🏆 (@PapatzonX) December 24, 2023
θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω....
Παγκόσμια ημέρα ποίησης απόψε το βράδυ...!!!
Ένα ποτό σήμερα το βράδυ για την πάρτη σου...#καρρας #Legend pic.twitter.com/leRrhY2G8i
Απ’ τον βορρά μέχρι τον νότο σήμερα σε τραγουδάνε Βασίλη ! #Καρράς pic.twitter.com/Ke2VMxGrvl— Nestor Grigoropoulos (@nesgrego) December 24, 2023
Οι μεγάλες αγάπες αρχίζουν με χαρά και τελειώνουν με Καρρά… καλό ταξίδι Βασίλαρε! #Καρράς pic.twitter.com/bSqyKClbA7— Yannis Polemis (@YPolemis) December 24, 2023
