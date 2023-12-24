Καταιγισμός αναρτήσεων, σημειώθηκε στην πλατφόρμα X από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του άρχοντα του λαϊκού τραγουδιού Βασίλη Καρρά.

«Κάθε φορά που η καρδιά μάτωνε, που ένα βάρος σε πλάκωνε, που ένας κόμπος σε έπνιγε, που η καψούρα σε κατέτρωγε, ήσουν ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙ, δίπλα στον καθένα μας. Να πονάμε, να αγαπάμε, να "πνίγουμε" τον νταλκά μας με τα τραγούδια σου. Καλό ταξίδι τεράστιε», γράφει θαυμαστής στο X αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί στον κόσμο που τον αγάπησε.

Δείτε πώς τον αποχαιρετούν:

Κάθε φορά που η καρδιά μάτωνε, που ένα βάρος σε πλάκωνε, που ένας κόμπος σε έπνιγε, που η καψούρα σε κατέτρωγε, ήσουν ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙ, δίπλα στον καθένα μας. Να πονάμε, να αγαπάμε, να "πνιγουμε" τον νταλκα μας με τα τραγούδια σου. Καλό ταξίδι τεράστιε.

Ελαφρύ το χώμα. #καρρας pic.twitter.com/h2b7nY7q57 — 🎙Raoulito (@pafmix) December 24, 2023

Καλό ταξίδι λαικε Μεταλα της καρδιάς μου!!😪🙏❤️ — Πηνελόπη the Lionheart ⚔️ (@peneloph_) December 24, 2023

Μόνο ο Βασίλης Καρράς μπορούσε να τα κάνει αυτά... Μόνο η αγάπη του κόσμου έκανε το Βασίλη να δακρύσει!



R.I.P. Αρχοντα#Καρρας pic.twitter.com/0mjKVjHQad — Άκης Γαβριήλ (@g_akis) December 24, 2023

…Κι άμα θα δεις ότι σου λείπω,

βάλ' το πορτρέτο μου στον τοίχο,

μην κλαις για μένα, μην κλαις για μένα…».

R.I.P. Βασίλης Καρράς

#Καρρας pic.twitter.com/62XjPQewIw

— Stelios Petsas (@SteliosPetsas) December 24, 2023

Σήμερα κλείνει ένα κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής κουλτούρας!

RIP 🖤 #Καρράς pic.twitter.com/76LlppSY69 — Ο Baudelaire των Βαλκανίων®️🎄 (@poetic_politica) December 24, 2023

Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε τη πόρτα

θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω....

Παγκόσμια ημέρα ποίησης απόψε το βράδυ...!!!

Ένα ποτό σήμερα το βράδυ για την πάρτη σου...#καρρας #Legend pic.twitter.com/leRrhY2G8i — X. Papatzon 🤜🤛☘️ 1720🏆 (@PapatzonX) December 24, 2023

Απ’ τον βορρά μέχρι τον νότο σήμερα σε τραγουδάνε Βασίλη ! #Καρράς pic.twitter.com/Ke2VMxGrvl — Nestor Grigoropoulos (@nesgrego) December 24, 2023

Οι μεγάλες αγάπες αρχίζουν με χαρά και τελειώνουν με Καρρά… καλό ταξίδι Βασίλαρε! #Καρράς pic.twitter.com/bSqyKClbA7 — Yannis Polemis (@YPolemis) December 24, 2023

