Τροποποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για το ωράριο λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τις μέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2023 και την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023 τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται με δρομολόγια Κυριακής και αργιών.

Τη Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024, όπως και το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024, θα ισχύσει επίσης πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών για τα ίδια Μέσα.

ΗΣΑΠ

Στον ηλεκτρικό θα ισχύουν ειδικά δρομολόγια:

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου και Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 – 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου ως Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 6′ μεταξύ 7:00-10:00, 15:00-18:00, ανά 7,5′ τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 5:30-22:30, μεταξύ 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 – 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 – 23:00. Οι συρμοί θα αποσυρθούν γύρω στις 23:00.

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 – 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30-22:30, μεταξύ 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 6′ μεταξύ 7:00-10:00, 15:00-18:00, ανά 7,5′ τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 5:30-22:30, μεταξύ 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 – 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 2 Μετρό

Τα δρομολόγια στη γραμμή 2 του Μετρό θα είναι ως εξής:

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου και Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 10′

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου ως Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 4,5′ μεταξύ 7:30-11:00 και 13:30-17:30, ανά 5′ τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 6:00-20:30, ανά 7′ μεταξύ 20:30-22:00, ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 – 17:00 και ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες. Κανονικά η παράταση του ωραρίου το βράδυ.

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 – 17:00 και ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια από τις 23:00

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 10′

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 – 17:00 και ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 4,5′ μεταξύ 7:30-11:00 και 13:30-17:30, ανά 5′ τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 6:00-20:30, ανά 7′ μεταξύ 20:30-22:00, ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 10′

Γραμμή 3 Μετρό

Τα δρομολόγια στη γραμμή 3 του Μετρό θα έχουν ως εξής:

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου και Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 12′

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου ως Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 5′ μεταξύ 6:00-17:30, ανά 6′ μεταξύ 17:30-20:00, ανά 7′ μεταξύ 20:00-22:00, ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 – 17:00 και ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες. Κανονικά η παράταση του ωραρίου το βράδυ.

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 – 17:00 και ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια από τις 23:00

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 12′

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 – 17:00 και ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 5′ μεταξύ 6:00-17:30, ανά 6′ μεταξύ 17:30-20:00, ανά 7′ μεταξύ 20:00-22:00, ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 9′

Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια του Αεροδρομίου δεν θα αλλάξουν κατά τις παραπάνω μέρες, αλλά την παραμονή Πρωτοχρονιάς θα ολοκληρωθούν νωρίτερα.

ΚΤΕΛ Αττικής

Στο ΚΤΕΛ Αττικής θα ισχύουν τα εξής τελευταία δρομολόγια σήμερα, Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2023, και την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023:

Στη γραμμή Αθήνα-Μαρκόπουλο-Καλύβια-Κερατέα-Λαύριο το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρήσει στις 21:45

Από Λαύριο προς Αθήνα στις 20:00 ενώ από Λαύριο προς Αθήνα στις 21:00 θα τερματίσει στον προαστιακό Κορωπίου.

Το τελευταίο δρομολόγιο από Πόρτο Ράφτη, Αυλάκι θα γίνει ώρα 21:05 και 21:20 αντίστοιχα έως Προαστιακό Κορωπίου

Από Μαραθώνα προς Αθήνα θα αναχωρήσει στις 20:15

Από Νέα Μάκρη προς Αθήνα θα αναχωρήσει στις 21:30

Από Ραφήνα προς Αθήνα θα αναχωρήσει στις 21:50

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.