Πέθανε η 19χρονη που παρασύρθηκε από όχημα της ΕΛΑΣ στην Ξάνθη

Κατέληξε το μεσημέρι της Τρίτης, στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, η 19χρονη που είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο, την περασμένη εβδομάδα στο χωριό Παλαιό Ζυγό Ξάνθης.

Την άτυχη κοπέλα παρέσυρε το βραδύ της Τετάρτης ένας αστυνομικός που οδηγούσε όχημα της ΕΛΑΣ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά και να διακομιστεί αρχικά στο νοσοκομείο Ξάνθης με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου άφησε και την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αρχικά ο οδηγός του οχήματος είχε ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ και περίμενε το ασθενοφόρο, στη συνέχεια όμως απέκρυψε την εμπλοκή του στο δυστύχημα, πριν φτάσουν στα ίχνη του οι συνάδελφοί του λόγω των αντιφάσεων στις οποίες είχε υποπέσει.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, η οικογένεια της 19χρονης με δήλωση που κοινοποίησε στα ΜΜΕ ο δικηγόρος της καλούσε όποιον γνώριζε το παραμικρό για το δυστύχημα, να δώσει τα στοιχεία στις αρχές, προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση.

Αναλυτικά η δήλωση της οικογένειας ανέφερε:

«Την ώρα που η 19χρονη κόρη μας, παλεύει με θάρρος για τη ζωή της στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, παρακολουθούμε με αγωνία την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του βαρύτατου τραυματισμού της. Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για το τραγικό συμβάν, να συμβάλει, δίδοντας πληροφορίες στις αρχές που μπορεί να βοηθήσουν στην διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς και η παραμικρή λεπτομέρεια είναι ικανή να οδηγήσει στην αλήθεια.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμπολίτες μας που στέκονται δίπλα μας και προσφέρουν τη συμπαράσταση τους. Η αμέριστη υποστήριξή τους, αποτελεί πηγή δύναμης και παρηγοριάς, στις δύσκολες αυτές στιγμές για την οικογένεια μας. Παράλληλα εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το ιατρικό προσωπικό, για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει αυτές τις κρίσιμες ώρες, για να βοηθήσει την κόρη μας.

Η πλήρης εμπιστοσύνη μας στην ελληνική αστυνομία και τις δικαστικές αρχές είναι αδιαπραγμάτευτη και βασιζόμαστε στις συντονισμένες τους προσπάθειες, ώστε όσοι είναι υπεύθυνοι για όσα άδικα υπέστη το παιδί μας, να κριθούν για τις πράξεις τους από τη δικαιοσύνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

