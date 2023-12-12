«Οι δυνατοί που κάνουν κουμάντο»: Mαρτυρία σοκ από πρώην οργανωμένο οπαδό

Προκαλούν σοκ τα όσα υποστηρίζει μιλώντας στον ΣΚΑΙ πρώην οργανωμένος οπαδός μεγάλης ομάδας.

Περιγράφει τη δομή και τον τρόπο κλειτουργίας των ομάδων των χούλιγκανς.

Από τον τρόπο διανομής των πολεμοφοδίων, τις οδηγίες για τις εκάστοτε αποστολές μέχρι και το σύνθημα για την έναρξη των επιθέσεων.

Aναλυτικά η συνέντευξη

-Πόσο είσαι;

- «20 χρόνων»

- Παραμένεις ακόμα σε κάποιον σύνδεσμο; Eίσαι οργανωμένος;

-«Έχω σταματήσει τελειώς. Είμαι πρώην οργανωμένος. Γενικά όλη η φάση εκεί είναι σκατένια να πούμε. Έτσι έχω αρχίσει και καταλαβαίνω κι εγώ, αλλά τότε δεν το καταλάβαινα.»

«Με έχουν απειλήσει»

- Τι άλλαξε και τώρα κατάλαβες ότι το πράγμα έχει ξεφύγει;

-«Eίναι πιο πολλά αυτά που έχω πάθει. Με έχουν κυνηγήσει κι εμένα με έχουν βαρέσει. Με έχουν απειλήσει για ζωή, σπίτια και όλα αυτά. Κι αυτά συνεχίζονται να γίνονται σε όλους.»

-Κι έσυ όμως χτυπούσες λογικά όσο ήσουν οργανωμένος.

-«Το ίδιο ακριβώς. Για ομάδες τα πάντα όλα.»

«Οι αρχηγοί»

-Πως λειτουργεί αυτό το καθεστώς βρε παιδί μου. Υπάρχει κάποιος επικεφαλής σας; Πως στρατολογούνται αυτά τα μέλη.

- «Υπάρχει σε κάθε σύνδεσμό όπως λέμε και κάποιο κεφάλι, γιατι έτσι τους λέμε γιατί είναι πιο δυνατοί και κλείνουν αυτοί τα ρανεβού.»

-Πόσα είναι; Eίναι πολλά άτομα;

-«Σε κάθε περιοχή είναι καμιά δεκαριά σε κάθε ομάδα. Ας πούμε. Και είναι οι πιο δυνατοί εκεί πέρα και κάνουν κουμάντο.»

-Και ο ρόλος τους ποιος είναι σας δίνουν οδηγίες;

-«Μας δίνουν μολότοφ που θα κρατήσουμε. Που θα τις ρίξουμε. Και να τους κάνουμε επίθεση.»

Πολεμοφόδια

-Αυτά τα περνάτε μέσα στο γήπεδο;

-«Και μέσα και έξω κι έρχονται αυτοί και μας φωνάζουν τι θα κάνουμε. Με υβριστικά. Γαμ... τους και τέτοια.»

-Αυτά σας τα φέρνουν εκείνοι και τα άφήνουν κάπου ή τα περνάνε μέσα στο γήπεδο;

-«Τα φέρνει συνήθως ένα με δυο άτομα με μια τσάντα με μολότοφ και δακρυγόνα και τα μοιράζουν παντού. Δεν υπάρχει έλεγχος γιατί είναι πολύ δυνατοί κι αν τους πειράξεις θα πάθεις.»

-Σας δίνουν κάποιο σύνθημα;

-«Γαμ... τους λένε κι έτσι. Είστε έτοιμοι; Σκοτώστε τους. Όσο πιο δυνατά μπορείτε. Με πάθος.»

Χτυπήματα

- Εσύ το έκανες;

-«Nαι. Όλα μπροστά στους μπάτσους. Καρέκλες. Μπουκάλια. Τους βρίζαμε και τους την μπαίναμε. Σα να είναι σκηνικό.»

-Ποιά είναι η ανάγκη που σε ωθεί να κάνεις κάτι τέτοιο;

-«Aνάγκη καμία. Τα νεύρα και η πώρωση για την ομάδα.»

Εχω σιχαθεί

-Βλέποντας αυτά που έγιναν στου Ρέντη τώρα που είσαι απέξω πως αισθάνεσαι;

-«Toυλάχιστον ανακουφίστηκα γιατί δεν έχω συλληφθεί. Έβαλα στο μυαλό μου ότι δεν υπάρχει νόημα. Εγώ δεν τα έβλεπα αγρια πήγαινα και συνέχιζα την ζωή μου. Εγώ ήμουν 16 και οι άλλοι τοσο είναι. Οι επικεφαλής 35 με 30 και σε προσελκύουν έυκολα σου παίρνουν πράγματα, σε πάνε εκδρομές. Στα μικρά πια θα έλεγα δεν υπάρχει νόημα και σίγουρα θα κυνηγηθείς, θα φας ξύλο, θα δώσεις και θα το μετανιώσεις και παίζουν και ναρκωτικά και σκατίλα. Το έχω σιχαθεί το κομμάτι και παω να το σιχαθώ και τελείως. Ακόμα παρακολουθώ αλλά όχι έτσι. Όχι φανατικά.»

Πηγή: skai.gr

