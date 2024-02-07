Περιφέρεια Αττικής: Ξηλώθηκαν με εντολή Χαρδαλιά αφίσες περιφερειακού συμβούλου

'Αμεσα τα αντανακλαστικά του Νίκου Χαρδαλιά απέναντι στην παράνομη αφισορύπανση στους δρόμους της Αθήνας, ακόμα και αν τα περιστατικά αυτά αφορούν μέλη του περιφερειακού συμβουλίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, δόθηκε η εντολή για άμεσο ξήλωμα αφισών που είχαν παρανόμως τοποθετηθεί από τον επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Μάχη για την Αττική» και πρόεδρο του ΛΑΟΣ Φίλιππο Καμπούρη. Τα συνεργεία της περιφέρειας προχώρησαν ταχύτατα σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ενώ θα επιβληθούν και τα ανάλογα πρόστιμα βάσει της κείμενης νομοθεσίας, καθώς η συγκεκριμένη αρμοδιότητα έχει εκχωρηθεί στις περιφέρειες.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις σε θέματα που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια και αφορούν την ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών και την καθαριότητα των δημόσιων χώρων, ιδιαίτερα όταν ανάλογες συμπεριφορές προέρχονται από αιρετά στελέχη της περιφέρειας -από όσους πρέπει να δίνουν πρώτοι το παράδειγμα με τη στάση τους», τόνισε σε συνομιλητές του ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.