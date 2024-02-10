Λογαριασμός
Πέραμα: Όχημα έπεσε στη θάλασσα - Καλά στην υγεία τους οι τέσσερις επιβαίνοντες

Οι επιβαίνοντες βγήκαν μόνοι τους από το όχημα και είναι καλά στην υγεία τους, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση  

Λιμενικό

Στη θαλάσσια περιοχή του Περάματος στο λιμάνι του Αρμού έπεσε το μεσημέρι υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ΙΧ όχημα με οδηγό έναν 39χρονο και άλλους τρεις επιβάτες.

Οι επιβαίνοντες εξήλθαν μόνοι τους από το όχημα και είναι καλά στην υγεία τους, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση διενεργείται από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ το Ι.Χ.Ε. όχημα ανελκύθηκε με γερανοφόρο όχημα και με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

