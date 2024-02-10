Θύμα ληστείας έπεσε οδηγός ταξί στο Παλαιό Φάληρο - Συνελήφθη ένα άτομο

Θύμα ληστείας έπεσε το βράδυ της Παρασκευής οδηγός ταξί στο Παλαιό Φάληρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ 4 άτομα επιβιβάστηκαν σε ταξί στην οδό Νηρηίδων προσποιούμενοι τους πελάτες. Λίγο παρακάτω όμως στη λεωφόρο Αμφιθέας οι «πελάτες» ανάγκασαν με τη βία τον οδηγό να αποβιβαστεί από το ταξί του και διέφυγαν οδηγώντας το.

Στη συνέχεια αστυνομικοί της Ομάδας Δίας εντόπισαν το κλεμμένο ταξί, στο οποίο όμως επέβαινε μόνο ένα άτομο, στην οδό Λεωνιδίου στην Ομόνοια και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός όμως δεν υπάκουσε στα σήματα και ανέπτυξε ταχύτητα. Στην προσπάθεια του όμως να διαφύγει έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Τότε βγήκε από το ταξί και προσπάθησε να ξεφύγει τρέχοντας, χωρίς όμως να τα καταφέρει αφού συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο συλληφθείς είναι ένας 31χρονος υπήκοος Τουρκίας ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και των συνεργών του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.