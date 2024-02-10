Πρώην πρέσβης Τουρκίας: Λάθος να στείλουμε μετανάστες στην Ευρώπη μέσω Έβρου

«Ήταν μεγάλο λάθος της Τουρκίας η προσπάθεια να στείλει μετανάστες στην Ευρώπη μέσω του Έβρου το 2020» παραδέχθηκε μιλώντας σε συνέδριο στο Harvard ο πρώην πρέσβης της χώρας στην ΕΕ Selim Yenel.

«Δεν μπορείς να υποστηρίζεις ότι είσαι αξιόπιστος συνομιλητής και μετά να ενεργείς έτσι» είπε χαρακτηριστικά αποδίδοντας την ευθύνη για την πρωτοφανή ενέργεια στον τότε υπουργό εσωτερικών σοιλου.

Ο ίδιος μάλιστα όπως είπε εκτέθηκε καθησυχάζοντας τους ανήσυχους τότε ευρωπαίους ότι τέτοια ενέργεια δεν επρόκειτο να εκδηλωθεί παρά τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων.

Η δημόσια παραδοχή του έμπειρου διπλωμάτη έγινε παρουσία του έλληνα υπουργού μετανάστευσης Δημήτρη καιριδη ο οποίος χαρακτήρισε την αυτοκριτική ευπρόσδεκτη και θαρραλεα, δίνοντας έμφαση στη νέα φάση στην οποία έχουν μπει οι ελληνοτουρκικες σχέσεις με την Αθήνα μάλιστα πλέον να λειτουργεί ως ενδιάμεσος για μια νέα συμφωνία ΕΕ Τουρκίας.

Ο υπ μετανάστευσης παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις πάνω στο καυτό θέμα της μετανάστευσης, επισημαίνοντας τη σημασία των επιστροφών ως προϋπόθεση για την επιτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο νέο ελληνικό νόμο που δημιουργεί ένα νόμιμο μονοπάτι εργασίας στους παράτυπους μετανάστες υπογραμμίζοντας παντως την ανάγκη εμπέδωσης πολιτικών ασφαλείας ως προϋπόθεση επιτυχίας τέτοιων πολιτικών

