Ταυτοποιήθηκε 17χρονος που απειλούσε ένα ανήλικο και τους γονείς του μέσω διαδικτύου

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχώρησε σε ταυτοποίηση 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών καθώς και απειλή μέσω διαδικτύου, σε βάρος έτερου ανηλίκου και των γονέων του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε καταγγελία του γονέα του ανηλίκου-θύματος, σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος είχε καταφέρει να αποκτήσει παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και σε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούσε ο ίδιος και ο ανήλικος γιος του.

Επιπλέον, πραγματοποιούσε σε βάρος του ίδιου και της συζύγου του απατηλές τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ παράλληλα τους απέστειλε ψευδή και απειλητικά μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου και άγνωστου λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Τα παραπάνω τέθηκαν υπόψη της εισαγγελικής Αρχής, από την οποία παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ από την επακόλουθη διαδικτυακή έρευνα και την αξιοποίηση ψηφιακών στοιχείων, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του ανήλικου-κατηγορουμένου ως διαχειριστή του ανωτέρω λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, διακριβώθηκε η διεύθυνση κατοικίας του, ενώ από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αυτή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Η δικογραφία τακτικής διαδικασίας που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

