Πέντε συλλήψεις μετά από ελέγχους σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας

Ειδικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, το μεσημέρι της Τρίτης, στο κέντρο της Αθήνας από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ: «Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δύο οίκους ανοχής για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και τον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας τους, κατά τους οποίους συνελήφθησαν συνολικά πέντε γυναίκες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή και παράβαση του νόμου περί εκδιδόμενων προσώπων. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Πηγή: skai.gr

