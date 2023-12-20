Πενήντα χρόνια αρχιεροσύνης του Πατριάρχη Βαρθολομαίου 

Στην Κωνσταντινούπολη μετέβη τη Δευτέρα 18/12/2023 ο δικηγόρος Σάκης Κεχαγιόγλου, Άρχων Δικαιοφύλαξ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, για την συμπλήρωση 50 ετών από την εκλογή της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου ως Μητροπολίτου Φιλαδελφείας την 18/12/1973.

Το πρωί ο Πατριάρχης χοροστάτησε στην Θεία Λειτουργία στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, μετά το τέλος της οποίας έγιναν αγιοκατατάξεις 3 νέων Αγίων. Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος δέχθηκε στο γραφείο του τον κ. Κεχαγιόγλου, ο οποίος με αφορμή την επέτειο, του δώρισε μια γκραβούρα της Κωνσταντινούπολης των αρχών του 19ου αιώνα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας παρευρέθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην παρουσίαση του βιβλίου του Σεβ. Μητροπολίτου Αυστραλίας κ. Μακαρίου, με τίτλο «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον - Εκκλησία Άρχουσα και Πάσχουσα». Το βιβλίο παρουσίασαν ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος, ο βουλευτής Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ Θεόδωρος Γιάγκου. Τη συζήτηση συντόνισε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος.

Την επομένη, Τρίτη 19/12/2023, ο κ. Κεχαγιόγλου παρεκάθισε σε δείπνο, το οποίο παρέθεσε προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη και των Συνοδικων Μητροπολιτών ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης.

