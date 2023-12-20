Λογαριασμός
Πενήντα χρόνια αρχιεροσύνης του Πατριάρχη Βαρθολομαίου 

Στην Κωνσταντινούπολη ο δικηγόρος Σάκης Κεχαγιόγλου, Άρχων Δικαιοφύλαξ της Εκκλησίας

Φανάρι- Βαρθολομαίος

   Στην Κωνσταντινούπολη μετέβη τη Δευτέρα 18/12/2023 ο δικηγόρος Σάκης Κεχαγιόγλου, Άρχων Δικαιοφύλαξ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας,  για την συμπλήρωση 50 ετών από την εκλογή της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου ως Μητροπολίτου Φιλαδελφείας την 18/12/1973.

Το πρωί ο Πατριάρχης χοροστάτησε στην Θεία Λειτουργία στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, μετά το τέλος της οποίας έγιναν  αγιοκατατάξεις  3 νέων Αγίων. Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος δέχθηκε στο γραφείο του τον κ. Κεχαγιόγλου, ο οποίος με αφορμή την επέτειο, του δώρισε  μια γκραβούρα της Κωνσταντινούπολης των αρχών του 19ου  αιώνα.

Βαρθολομαίος- Κεχαγιόγλου

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας παρευρέθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην παρουσίαση του βιβλίου του Σεβ. Μητροπολίτου Αυστραλίας κ. Μακαρίου,  με τίτλο «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον - Εκκλησία Άρχουσα και Πάσχουσα». Το βιβλίο παρουσίασαν ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης,  καθηγητής  Ευάγγελος Βενιζέλος, ο βουλευτής Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ Θεόδωρος Γιάγκου. Τη συζήτηση συντόνισε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος  κ. Ιγνάτιος. 
     Την επομένη, Τρίτη 19/12/2023,  ο κ. Κεχαγιόγλου παρεκάθισε σε δείπνο, το οποίο παρέθεσε προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη και των Συνοδικων Μητροπολιτών ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης.

