Με μουσική και τραγούδια που αφηγούνται τη φρίκη που έζησαν οι χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι που έχασαν τη ζωή τους στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, θα τιμηθεί την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη η Εθνική Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.

Τραγούδια - «ημερολόγια» των Εβραίων

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με «Τα τραγούδια του Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων», που είναι μέρος του Ερευνητικού Προγράμματος του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Ως «κάψουλες που περιέχουν ένα σωρό πληροφορίες για το ιστορικό του διωγμού, τα γεγονότα, τα συναισθήματα των ανθρώπων, τους φόβους, τις ελπίδες και όλους τους μύχιους καημούς και σκέψεις τους» χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα τραγούδια η υψίφωνος Μαριάντζελα Χατζησταματίου, η οποία έχει αφιερώσει ένα κομμάτι από τη ζωή της για τραγούδια τα οποία τραγουδούσαν οι Εβραίοι στο Άουσβιτς.

«Ένα από τα τραγούδια αυτά, απ' ό,τι καταλαβαίνουμε από τους στίχους, γράφτηκαν στο τρένο προς την Πολωνία και τα υπόλοιπα είναι τα τραγούδια που γράφτηκαν στο Άουσβιτς. Στο τέλος του προγράμματος παρουσιάζουμε το "Adio kerida",(σεφαραδίτικο) που πλέον είναι το πιο δημοφιλές και αγαπημένο τραγούδι σε σχέση με το Ολοκαύτωμα, καθώς και ένα τραγούδι που έγραψε ο επιζών Μοσέ Αελιόν για την αδερφή του που δολοφονήθηκε στο Άουσβιτς» σημείωσε η κ. Χατζησταματίου.

«Θα έλεγα ότι ήταν ένα μέσο έκφρασης, όπως κρατάμε ημερολόγιο και γράφουμε αυτά που σκεφτόμαστε, αυτά που φοβόμαστε και ελπίζουμε, αλλά το γεγονός ότι τραγουδούσαν -έστω και μεταξύ τους- και έγραφαν τραγούδια μέσα στις πιο άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες, θεωρώ ότι ήταν και ένα μέσο αντίστασης» πρόσθεσε η κ. Χατζησταματίου. Τόνισε ακόμα ότι η πλειοψηφία των τραγουδιών είναι στα ελληνικά, γεγονός που χαρακτήρισε πάρα πολύ σημαντικό. «Από τις μαρτυρίες μαθαίνουμε ότι όσο είναι στην Ελλάδα οι Σεφαραδίτες μιλούν μεταξύ τους ισπανοεβραϊκά αλλά στο Άουσβιτς, σε απάνθρωπες συνθήκες εγκλεισμού, η έκφραση είναι πλέον στα ελληνικά, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι ο σύνδεσμος με την πατρίδα που νοσταλγούν» συμπλήρωσε.

«Την ελληνική μου τη σημαία, Θεέ μου πώς την αγαπώ, την πατρίδα μου στους ξένους Θεέ μου δεν τη δίνω εγώ, προτιμώ να σκοτωθώ» είναι κάποιοι από τους στίχους στους οποίους αναφέρθηκε η υψίφωνος, όταν -σύμφωνα με πηγή, ο Γερμανός πρόσταξε: «Τραγούδα Έλληνα, τραγούδα».

«Θεωρώ ότι ο ακροατής παρακολουθώντας τους στίχους που είναι στα ελληνικά, θα μπορέσει να έρθει λίγο πιο κοντά στα συναισθήματα και στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων» κατέληξε.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Ημέρας Μνήμης

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το πρωί της 28ης Ιανουαρίου στο Μνημείο Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, στην Πλατεία Ελευθερίας, με επιμνημόσυνη δέηση από τη χορωδία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί, η κεντρική ομιλία του υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας - Θράκης Στάθη Κωνσταντινίδη και θα ολοκληρωθούν με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο.

Το δεύτερο μέρος της Ημέρα Μνήμης θα πραγματοποιηθεί στις 6μιση το απόγευμα, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την εκδήλωση διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Υπέρτιμου και Έξαρχου Ωκεανών, Ατλαντικού τε και Ειρηνικού, κ. Ελπιδοφόρος.

«Πριν την ομιλία θα τιμηθεί ο κ. Ελπιδοφόρος με τον τίτλο του Επιτίμου Μέλους της Κοινότητάς μας, καθώς επίσης και ο Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος έχει παίξει σπουδαίο ρόλο σε όλα αυτά τα οποία γίνονται σήμερα για το Μουσείο, για την αναγνώριση των Εβραίων και για το γεγονός ότι δημιούργησε ένα ρεύμα από Ισραηλινούς, οι οποίοι ήρθαν και συνεχίζουν να έρχονται στη Θεσσαλονίκη» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Δαβίδ Σαλτιέλ.



