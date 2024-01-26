Απολογία της Ρένας Δούρου για την τραγωδία στο Μάτι: «Η Περιφέρεια δεν είχε διασωστικό έργο»

Της Ιωάννας Μάνδρου

Στους επιτελείς της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας και άλλων αρμοδίων υπηρεσιών επιχείρησε να επιρρίψει την ευθύνη η τότε περιφερειάρχης Ρένα Δούρου για καθυστερημένη ενημέρωση του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για τους νεκρούς απο τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

Απολογούμενη για δεύτερη ημέρα η Ρένα Δούρου στη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς, τους δεκάδες εγκαυματίες και τις ανυπολόγιστες καταστροφές, αναφέρθηκε στην πολυζητημένη σύσκεψη που έγινε το βράδυ της πυρκαγιάς, παρουσία του τότε πρωθυπουργού και μεταδόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης, όπου δεν αναφέρθηκε τίποτα για νεκρούς, ενώ από τις καταθέσεις δεκάδων μαρτύρων στη δίκη, προέκυψε ότι η τότε κυβέρνηση δεν ήταν δυνατόν να μην γνωρίζει, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες γνώριζαν από νωρίς την ύπαρξη των νεκρών.

Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε στην απολογία της, ότι εκείνο το βράδυ που βρισκόταν στο ΕΣΚΕ, από τις 20:00 και όλοι της έλεγαν πως τα πράγματα ήταν δύσκολα, όταν άρχισε η ενημέρωση του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με την κυρία Δούρου, δεν ήταν εμπεριστατωμένη η ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατούσε.

«Η αίσθηση μου είναι ότι γνώριζαν αλλά φοβήθηκαν να περιγράψουν την τραγικότητα της κατάστασης.Έχουμε καταστροφή στο Μάτι και η ενημέρωση του Πρωθυπουργού ξεκινά από τη φωτιά στο Ζεμενό .Δεν ειπώθηκε λέξη για νεκρούς.Από τότε μέχρι σήμερα προσπαθώ να καταλάβω γιατί υπήρξε αυτή η ενημέρωση...Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε έτσι αφού οι νεκροί ήταν θέμα χρόνου όπως και έγινε να αποκαλυφθούν» είπε η Ρένα Δούρου στην απολογία της.

Κατά την απολογία της η κυρία Δούρου ισχυρίστηκε επίσης, ότι σε κανένα από τα τηλέφωνα που είχε με τον υπαρχηγό της Πυροσβεστικής δεν ζητήθηκε κάτι από την Περιφέρεια.

«Στις 7.21 τηλεφώνησα στο Νίκο Τόσκα. Τον ρωτώ τι συμβαίνει. Μου απαντά ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και γίνεται προσπάθεια να σώσουν τον κόσμο.Εκφραζω την ανησυχία μου για τη θολή εικόνα και τις πολλές εστίες φωτιές.Μου είπε ότι δεν χρειάζονταν κάτι από Περιφέρεια..Εγω πήγα στα γραφεία του ΕΣΚΕ για να έχω καλύτερη εικόνα. Η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη. Η περιφέρεια δεν προβλέπεται ούτε μπορούσε ένα συνδράμει στο διασωστικό έργο.Αλλα εμείς μόνοι μας ρωτούσαμε αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι.Φτάνοντας στο ΕΣΚΕ δεν μου επέτρεψαν να μπω στο θάλαμο επιχειρήσεων.Ειδα τον Τόσκα και μου είπε, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη ,ότι προσπαθούν να διασώσουν τον κόσμο και μου είπε δεν θέλω κάτι από εσένα, κάτσε και θα δούμε.Ηταν 8.25 όταν η περιφερειακή σύμβουλος ενημερώθηκε για το μέτωπο της φωτιάς.Οσο χρόνο βρισκόμουν εκεί ρωτούσα και ρωτούσαμε όποιον περνούσε από μπροστά τα ίδια αγωνιώδη ερωτήματα και μου έδιναν την ίδια απάντηση πως τα πράγματα είναι δύσκολα.»

Η κυρία Δούρου για εκείνο το βράδυ περιέγραψε πως αυτό που θυμάται είναι ότι «υπήρχε φόβος,ανησυχία, παγωμάρα.Και ήταν εμφανέστατο στην ατμόσφαιρα πως κάτι τραγικό αν δεν είχε ήδη συμβεί επρόκειτο να συμβεί...Η αγωνία μου για ενημέρωση αφορούσε το πλήθος των πληγέντων που θα έπρεπε να φροντίσουμε.Γύρω στις 9.30 παρακολούθησα συνεδρίαση, αν και δεν είναι μέλος ο Περιφερειάρχης Αττικής.Ακόμα και εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να γίνει εφικτό ποια ήταν η πραγματική εικόνα και κατάσταση.Αν η φωτιά είχε φτάσει στην θάλασσα και είχε σβήσει στη θάλασσα...Ενημέρωσα για τη φροντίδα των πληγέντων.»

