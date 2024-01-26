Τον θάνατο 47χρονου Ρουμάνου που βρέθηκε τραυματισμένος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υπέκυψε στα τραύματά του ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία, διερευνά η ασφάλεια Θεσσαλονίκης.

Ο αλλοδαπός ήταν άστεγος και εντοπίστηκε αιμόφυρτος στην οδό Βαλαωρίτου το βράδυ της 8ης Ιανουαρίου.

Επί οκτώ ημέρες ο 47χρονος νοσηλευόταν μέχρι που δεν άντεξε και έχασε τη ζωή του.

Την έρευνα της υπόθεσης αρχικά είχε αναλάβει το τμήμα ασφαλείας Λευκού Πύργου, όμως μετά τον θάνατό του τις συνθήκες εξετάζουν αστυνομικοί της δίωξης ανθρωποκτονιών της ασφάλειας. Έγκυρες πληροφορίες της Voria.gr αναφέρουν πως είχε τέτοια χτυπήματα στο κεφάλι τα οποία μπορεί να προέρχονται από δολοφονική επίθεση, χωρίς να έχουν αποκλειστεί άλλα ενδεχόμενα μεταξύ των οποίων η πτώση.

Οι αστυνομικοί της δίωξης ανθρωποκτονιών εξετάζουν με προσοχή τις επαφές του 47χρονου, ενώ αναζητούν μαρτυρίες στην περιοχή και άλλα στοιχεία που θα φωτίσουν την υπόθεση.

