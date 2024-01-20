Με διαπιστευτήρια το ισχυρό brand name«Ρόδος» και με συγκριτικά πλεονεκτήματα τη μοναδικότητά του, την ιστορική, πολιτιστική κληρονομιά, τα εντυπωσιακά Μνημεία, το απαράμιλλο φυσικό του κάλλος καθώς και τη ζεστή φιλοξενία των ανθρώπων του, που καθιστούν το τουριστικό του προϊόν εξαιρετικό, το νησί της Ρόδου αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα λιμάνια κρουαζιέρας και κορυφαίο τουριστικό προορισμό για χιλιάδες επισκέπτες ανάμεσα τους και τους επιβάτες κρουαζιεροπλοίων.

Με χαμόγελα και αισιοδοξία η Ρόδος καλωσόρισε σήμερα Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024, στις 7 το πρωί, τους πρώτους, για τη φετινή τουριστική σεζόν, 890 περίπου επισκέπτες οι περισσότεροι από την Αμερική, του πολυτελούς κρουαζιεροπλοίου “Viking Saturn” που προσέγγισε το λιμάνι της Ρόδου προερχόμενο από το Ηράκλειο Κρήτης.

Ο Δήμος Ρόδου με τον αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού Γιώργο Τόππο, τον αντιδήμαρχο Επικοινωνίας και Διοικητικών Υπηρεσιών Γιώργο Πάττα, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου Κυριάκο Κασάπη και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου Βασίλη Βαγιανάκη, η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου με τα στελέχη της και τουριστικοί φορείς του νησιού, επεφύλαξαν θερμή υποδοχή στον κυβερνήτη, τους αξιωματούχους, το πλήρωμα και φυσικά στους επιβάτες του κρουαζιεροπλοίου της εταιρείας Viking Cruises που έκανε «ποδαρικό» στις αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων στη Ρόδο για τη νέα χρονιά.

Στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου μοίρασαν στους τουρίστες έντυπο και ψηφιακό πληροφοριακό υλικό για το νησί και μελεκούνια, ενώ απαντούσαν στις ερωτήσεις τους για τα αξιοθέατα που προλαβαίνουν να επισκεφθούν στο νησί. Οι πρώτοι επισκέπτες της Ρόδου δήλωσαν ενθουσιασμένοι από το θερμό καλωσόρισμα και ευχαρίστησαν τους διοργανωτές για την υποδοχή.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθηκαν στο κρουαζιερόπλοιο και ακολούθησε η εθιμοτυπική διαδικασία ανταλλαγής πλακετών και δώρων μεταξύ του αντιδημάρχου Τουρισμού και Πολιτισμού Γεωργίου Τόππου και του κυβερνήτη του πλοίου Captain Anders Steen, καθώς και του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου Βασίλη Βαγιανάκη με τον κυβερνήτη.

«Η αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού της Ρόδου, φύση, ιστορία, πολιτισμός, υποδομές, οδηγούν στην περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, εδραιώνοντας τη Ρόδο στην αγορά κρουαζιέρας και στις επιλογές προσεγγίσεων των διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας για φέτος, καθιστώντας το 2024 έτος – ορόσημο για την κρουαζιέρα στη Ρόδο» υπογράμμισε ο αντιδήμαρχος κ. Τόππος, τονίζοντας παράλληλα και τα αισιόδοξα μηνύματα που έρχονται φέτος για μεγάλο αριθμό προσεγγίσεων κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι της Ρόδου.

Παρόντες στην υποδοχή του κρουαζιεροπλοίου και την τελετή απονομής τιμητικών πλακετών ήταν επίσης, ο υπεύθυνος ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης Παναγιώτης Ντόκος, εκπρόσωποι του Λιμεναρχείου Ρόδου και άλλων τοπικών αρχών, καθώς και ο ναυτιλιακός πράκτορας Παύλος Γεωργιάδης, το πρακτορείο του οποίου πρακτορεύει στη Ρόδο την εταιρεία κρουαζιέρας «Viking Cruises».

Σύμφωνα δε με τον κ. Γεωργιάδη, τα πλοία της εταιρείας «Viking Cruises» έχουν περισσότερες από 35 προσεγγίσεις κάθε χρόνο στο λιμάνι της Ρόδου, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι το 2024 η κρουαζιέρα στο νησί θα πάει καλύτερα σε σχέση με πέρυσι.

Να σημειωθεί ότι το κρουαζιερόπλοιο «Viking Saturn» θα αναχωρήσει στις 6 το απόγευμα για Κουσάντασι και θα προσεγγίσει και πάλι το λιμάνι της Ρόδου την 28η Ιανουαρίου 2024.

