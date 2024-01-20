Έκκληση του Δήμου Θεσσαλονίκης προς τους δημότες να μην κατεβάζουν τα σκουπίδια στους κάδους

Έκκληση προς τους δημότες Θεσσαλονίκης να μην κατεβάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους από σήμερα και μέχρι το πρωί της Δευτέρας (22/1), απευθύνει, με ανακοίνωσή της, η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας του κεντρικού Δήμου.
«Χιονόπτωση και πάγος στην Περιφερειακή οδό ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στη διαδικασία ομαλής αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Πηγή: skai.gr
