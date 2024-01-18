Αύξηση καταγράφουν οι θάνατοι από Covid-19, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 8-14 Ιανουαρίου, ενώ όλοι οι υπόλοιποι δείκτες εμφανίζουν μείωση. Η συχνότερη υποπαραλλαγή είναι η JN.1 (44%).

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ η θετικότητα της γρίπης παραμένει σε υψηλά επίπεδα και καταγράφηκαν 8 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 4 νέοι θάνατοι.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των εισαγωγών (n=1.162) παρουσίασε μείωση 27% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=1.592) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=1.748). Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=28) παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=30) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=69). Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 68.

Καταγράφηκαν 103 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 84 έτη (εύρος 52-99 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=90) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=206)

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η JN.1 (44%) ακολουθούμενη από την EG.5 (31%). Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε μείωση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 9 από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC) και εμφάνισε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Καταγράφηκαν 8 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκαν 4 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά από την αρχή επιτήρησης της γρίπης νοσηλεύτηκαν 64 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 17 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Έχουν τυποποιηθεί 215 στελέχη γρίπης, προερχόμενα από νοσοκομειακά δείγματα και από δείγματα Sentinel κοινότητας, εκ των οποίων τα 212 (99%) ήταν τύπου Α και 3 (1%) τύπου Β. Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 194 στελέχη τύπου Α. Τα 16 (8%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 178 (92%) στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα

Aναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

H θετικότητα RSV στα δείγματα Sentinel ΠΦΥ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

