Πρώτη συνεδρίαση για την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας

Την πρώτη συνεδρίαση της πραγματοποίησε χθες η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συστάθηκε με τη ψήφιση του Νόμου Αναδιάρθρωσης της Πολιτικής Προστασίας τον Δεκέμβριο και συγκροτήθηκε σε σώμα την προηγούμενη εβδομάδα.

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η διαρκής παρακολούθηση όλων των επικίνδυνων φυσικών φαινομένων, η πρόγνωση πιθανών συνεπειών στις υποδομές, στην ασφάλεια και στην υγεία των πολιτών, η διαμόρφωση της ενδεδειγμένης Διαβάθμισης Κατάστασης ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, καθώς και η πρόταση λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία της περιουσίας, της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών, (π.χ. αναστολή υποχρέωσης προς εργασία σε συνδυασμό με απαγόρευση κυκλοφορίας).

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής έλαβαν μέρος ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θεόδωρος Κολυδάς, ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, ο προέδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας και οι μετεωρολόγοι Δημήτρης Ζιακόπουλος και Χριστίνα Σούζη.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Β. Κικίλιας καλωσόρισε τα μέλη της Επιτροπής και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους, και στη συνέχεια συζητήθηκαν οργανωτικά και συντονιστικά θέματα, καθώς επίσης και τα δεδομένα που προκύπτουν από τις μετεωρολογικές προγνώσεις για την επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και εφόσον παραστεί ανάγκη θα επανασυγκληθεί.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός στη χώρα μας σήμερα Σάββατο (20-01-24) από τα βόρεια με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας (της τάξεως των 8 - 10 βαθμών Κελσίου) και χιονοπτώσεις κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια ηπειρωτική χώρα. Παράλληλα θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα παραθαλάσσια.

Πιο αναλυτικά:

Α. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α) Τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (20-01-24) στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης καθώς σε ημιορεινές περιοχές.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή θα χιονίσει και στα πεδινά της βόρειας Ελλάδος καθώς και στα ορεινά και ημιορεινά της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Στερεάς Ελλάδος.

β) Από τις πρωινές ώρες της Κυριακής (21-01-24) οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και της Κρήτης ενώ θα σταματήσουν στη Θράκη και από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο.

γ) Τη Δευτέρα (22-01-24) ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Στερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, οι οποίες από το μεσημέρι σταδιακά θα σταματήσουν.

Β. Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν:

α) Τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (20-01-24) στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό και το νοτιοδυτικό Αιγαίο.

β) Την Κυριακή (21-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα επεκταθούν και στο υπόλοιπο Αιγαίο.

γ) Από τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας (22-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα περιοριστούν στα 8 μποφόρ, αρχικά στα βόρεια και από τις βραδινές ώρες και στο υπόλοιπο Αιγαίο. Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (23-01-24).

Γ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα προβλέπονται:

α. Από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (20-01-24) στην Ήπειρο, την ανατολική Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς τις Σποράδες.

β. Την Κυριακή (21-01-24) μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία και πιθανώς στις Σποράδες. Από την αρχή της ημέρας μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τη νύχτα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

* Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

* Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

* Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

* Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

* Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

* Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

* Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

* Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

* Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

* Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

* Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή :

* Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

* Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα τίθενται σε εφαρμογή τα επιχειρησιακά σχέδια, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και πλημμυρών καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Για πληροφορίες αναφορικά με την προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr

