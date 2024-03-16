Ένα ιδιαίτερο δρώμενο παρουσίασαν σήμερα οι «Στρατηγοί του Πατρινού Καρναβαλιού», με θέμα το αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Οι «Στρατηγοί», έφεραν μέλη γνωστής Βασιλικής οικογένειας, για να δωρίσουν… μάρμαρα στην πόλη της Πάτρας.

Μάλιστα, «Στρατηγός» ήταν και η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου η οποία συμμετείχε στο δρώμενο.

Τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, αποφάσισαν να επισκεφτούν την Πάτρα και να επιστρέψουν τα μάρμαρα με το έκτακτο δρομολόγιο OxfordStreet–Tarabura.

Ο πρίγκηπας «Χάρη του Μπουλουμπίνα», ο «Χάρι», η «Κέιτ Μίντλετον» πρίγκηπες και πριγκίπισσες και επίλεκτα μέλη των ιπποδρομιών του ASCOT, παρήλασαν στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας και απηύθυναν χαιρετισμό στους Πατρινούς από μπαλκόνι κεντρικού καταστήματος επί της Πλατείας Γεωργίου Α΄.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στη συνέχεια έγινε ο καθιερωμένος «Σοκολατοπόλεμος» με μικρή παρέλαση των αρμάτων των σοκολατοριχτών στο κέντρο της Πάτρας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κεντρική φωτογραφία από patrasevents.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.