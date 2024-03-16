Σε εκτεταμένες εργασίες για τη βελτίωση του φωτισμού στην Πλατεία Βικτωρίας προχώρησε η Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού του Δήμου Αθηναίων, μετά την πλατεία Αμερικής. Συγκεκριμένα, αποκαταστάθηκε η βλάβη φωτιστικών LED, άλλαξαν οι μηχανισμοί και οι λαμπτήρες, αντικαταστάθηκαν οι προβολείς που δεν λειτουργούσαν, αντικαταστάθηκαν φωτιστικά σώματα κορυφής και τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά σώματα τύπου led.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σημείωσε: «Σκοπός μας είναι να φωτίσουμε κάθε γωνιά, κάθε πλατεία και κάθε γειτονιά της πόλης μας. Μετά την πλατεία Αμερικής και η πλατεία Βικτωρίας αποκτά ζωή. Ο φωτισμός έχει να κάνει με την ασφάλεια, την κοινότητα και τον ζωντανό παλμό της Αθήνας. Η νέα δημοτική αρχή λειτουργεί οργανωμένα προς όφελος των πολιτών. Στόχος μας είναι η βελτίωση της καθημερινότητάς των Αθηναίων, η αναβάθμιση της εικόνας της πόλης μας, συνδυαστικά με τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Με κάθε νέο φως που ανάβει, ανοίγουμε ένα κεφάλαιο ελπίδας και μειώνουμε τους παράγοντες που ευνοούν την παραβατικότητα».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Υποδομών Ανδρέας Γραμματικογιάννης τόνισε: «Η Αθήνα φωτίζεται οργανωμένα και με επίβλεψη. Παράλληλα, η Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια, ελέγχει ως οφείλει την τοποθέτηση και τη λειτουργία των νέων φωτιστικών σωμάτων LED στο πλαίσιο του έργου οδοφωτισμού της πόλης. Στόχος μας είναι τόσο ο εντοπισμός και η επισκευή δυσλειτουργιών όσο και η περαιτέρω εξάλειψη τους, ώστε το έργο να παραδοθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, πλήρως λειτουργικό, με τα ελάχιστα, κατά τον δυνατόν, λειτουργικά κόστη».

Μέσα στον Φεβρουάριο, ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες ενίσχυσης του φωτισμού στην πλατεία Αμερικής. Πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στους 2 παραδοσιακούς ιστούς που βρίσκονται επί της πλατείας, τοποθετήθηκαν τρεις ιστοί ύψους 3μ. με φωτιστικά Led, τοποθετήθηκε ένας ιστός ύψους 9μ. με τετραπλό βραχίονα και έγινε έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των φωτιστικών της πλατείας.

Με το σύνθημα «Φως σε κάθε γειτονιά» ο δήμος Αθηναίων συνεχίζει το πρόγραμμα βελτίωσης του φωτισμού των αστικών περιοχών, τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα, με όραμα μια πόλη που λάμπει με κάθε έννοια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.