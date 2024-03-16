kataggelies@skai.gr: «Μου έστειλαν μπουφάν από τα σκουπίδια»

Πληθαίνουν οι καταγγελίες τηλεθεατών στον ΣΚΑΪ για απάτες στις αγορές μέσω διαδικτύου.

Αυτή τη φορά καταναλωτής παρήγγειλε από επιχείρηση στο Facebook ένα επώνυμο μαύρο μπουφάν αξίας 30 ευρώ, λόγω της έκπτωσης 90% που διαφήμιζε ότι είχε το προϊόν.

Οταν έφτασε η παραγγελία και άνοιξε το πακέτο του αντίκρυσε ένα μπουφάν σε άλλο χρώμα, χρησιμοποιημένο και βρώμικο, μέσα στα χώματα, όπως κατήγγειλε στο kataggelies@skai.gr.

«Αν και είμαι υποψιασμένος γύρω από αυτά και δεν θεωρώ τον εαυτό μου αφελή, εν τούτοις την πάτησα» δήλωσε ο κος Γκανάς στους «Δεκατιανούς»

Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει στη συνέχεια με την εταιρία - «φάντασμα», ο ένας τηλεφωνικός αριθμός ήταν απενεργοποιημένος και το άλλο τηλέφωνο είχε ενεργοποιημένη την φραγή εισερχομένων κλήσεων.

