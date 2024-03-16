Θεσσαλονίκη: Μπήκαν στο σπίτι 84χρονης δήθεν για να την βοηθήσουν και έκλεψαν κοσμήματα

Μάταιη αποδείχτηκε η προσπάθεια τριών γυναικών να αφαιρέσουν κοσμήματα αξίας χιλιάδων ευρώ από κατοικία στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, καθώς η ογδονταοκτάχρονη ιδιοκτήτρια των τιμαλφών τις αντιλήφθηκε, με αποτέλεσμα αυτές να συλληφθούν.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι τρεις ημεδαπές, ηλικίας 29, 31 και 35 ετών, εισήλθαν χθες το μεσημέρι στο διαμέρισμα της γυναίκας με το πρόσχημα της παροχής ιατρικής βοήθειας και αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 5000 ευρώ, κατά δήλωση της παθούσας. Ωστόσο, η ογδονταοκτάχρονη τις αντιλήφθηκε και, έπειτα από ενημέρωση του κέντρου της Άμεσης Δράσης, αυτές συνελήφθησαν από προστρέξαντες αστυνομικούς και τα κοσμήματα αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους.

Στο πλαίσιο καθημερινών περιπολιών και αστυνομικών ερευνών που διενεργούνται από Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Ασφαλείας και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, προχώρησαν κατά το τελευταίο 24ωρο σε αυτόφωρες συλλήψεις όχι μόνο των τριών γυναικών, αλλά και ισάριθμων ατόμων για περιπτώσεις κλοπών και απόπειρας κλοπής.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, από τα αρμόδια αστυνομικά Τμήματα Ασφαλείας Τούμπας – Τριανδρίας, Λευκού Πύργου και Καλαμαριάς, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, ενώ «οι περιπολίες και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

