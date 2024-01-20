«Πατρινό Καρναβάλι για Πάντα»: Η λαμπερή έναρξη στην πλατεία Γεωργίου - Βίντεο

Η «μεγάλη» ώρα του Πατρινού Καρναβαλιού 2024 έφτασε. Η πόλη που κουβαλά μαζί του εδώ και δεκαετίες τον Μεγάλο Θεσμό, το Πατρινό Καρναβάλι απόψε εκπέμπει το σήμα του και δίνει το σύνθημα για την έναρξη της Αποκριάς.

Εκατοντάδες Πατρινοί απόψε, μικροί και μεγάλοι, βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης, την Πλατεία Γεωργίου, όπου πραγματοποιείται η μεγάλη έναρξη του Καρναβαλιού 2024.

Το θέμα του φετινού πατρινού καρναβαλιού είναι: «Τι κι αν μας «μπριζώνουν»; Τα όνειρά μας συνεχίζουν να μας ψηλώνουν. Be Unplugged! λοιπόν».

Νωρίτερα σήμερα έγιναν καρναβαλικές πομπές με κρουστά, ακροβατικά, ζογκλέρ και χορούς ενώ αυτή την ώρα ο θίασος θεατρικού δρώμενου (θέατρο δρόμου Helix) με την Baroque παρέλαση αναχωρεί από το δημαρχείο.

Η Baroque παρέλαση, σύμφωνα με την κοινωφελή επιχείρηση του δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, «είναι μια δράση με τη μορφή νυχτερινής παρέλασης, ιδιαίτερα εντυπωσιακή, επικοινωνιακή και ταιριαστή με το πνεύμα της καρναβαλικής γιορτής».

Δείτε βίντεο:

Πηγή: Pelop.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.