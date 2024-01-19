Γεωργία Σακκά: Αυτή είναι η βασίλισσα του φετινού Καρναβαλιού στην Πάτρα

Χωρίς το χαρακτηριστικό «στέμμα» της η φετινή βασίλισσα του καρναβαλιού στην Πάτρα, Γεωργία Σακκά, μίλησε στην ΕΡΤ» για την εορταστική εκδήλωση που φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου και τον τρόπο που πήρε αυτή την αξιοζήλευτη θέση.

Η νεαρή κοπέλα ανέφερε ότι αναδείχθηκε σε βασίλισσα του καρναβαλιού μετά από συνέντευξη.

«Ανοίγουν οι αιτήσεις, στέλνεις το βιογραφικό, περνάς από την Επιτροπή μαζί με κάποιες άλλες κοπέλες που έχουν επιλέξει και μετά γίνεται η τελική επιλογή και στο ανακοινώνουν» δήλωσε η Γεωργία Σακκά που έχει καταγωγή από την Πάτρα.

Όπως είπε ήθελε να αναβιώσει την μοναδική αυτή εμπειρία μετά από αρκετά χρόνια αποχής από τα καλλιτεχνικά καρναβαλικά δρώμενα καθώς τα τελευταία επτά χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

«Είναι μια μοναδική εμπειρία. Δεν τη ζει εύκολα κάποιος. Και ήμουν αποφασισμένη φέτος ότι θέλω να το κάνω», σημείωσε η χορεύτρια και καθηγήτρια χορού.

Η σχέση της με το Πατρινό Καρναβάλι είναι έντονη και ενεργοποιήθηκε πολλές φορές αφού μεταξύ άλλων συνεργάστηκε την περίοδο 2013-2016 με το πλήρωμα 86 των Πάρη Λαλιώτη και Αλέξη Γεωργιόπουλου συμμετέχοντας σε καλλιτεχνικά δρώμενα, συμμετείχε σε τελετές έναρξης και λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού σε χορογραφίες της Βίκυς Αγόρα, αλλά και ως χορεύτρια και βοηθός χορογράφου στην παράσταση videodance «Deja vu»

Το Καρναβάλι του 2024 αναμένεται να είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια με τους καρναβαλιστές από όλη τη χώρα να ετοιμάζονται από τώρα για το γκρουπ στο οποίο θα συμμετάσχουν.

