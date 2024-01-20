Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, που θα ξετυλιχθεί στους δρόμους της Πάτρας κατά τη διάρκεια όλης της μέρας έως αργά το βράδυ, ξεκινάει σήμερα το πατρινό καρναβάλι, μεταφέροντας μηνύματα χαράς, αισιοδοξίας και αναγέννησης.

Η μεγάλη γιορτή της Πάτρας υπόσχεται να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις και πολλές δόσεις χαράς στη μεγαλύτερη καρναβαλική περίοδο εδώ και πολλά χρόνια, η οποία ξεκινάει σήμερα θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 Μαρτίου, με την μεγάλη παρέλαση.

Φετινό θέμα του πατρινού καρναβαλιού, όπως ανακοινώθηκε από την «κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας», (ΚΕΔΗΠ), είναι «Τι κι αν μας "μπριζώνουν"; Τα όνειρά μας συνεχίζουν να μας ψηλώνουν. Be Unplugged! λοιπόν».

Οι πρωινές δράσεις θα περιλαμβάνουν καρναβαλικές πομπές με ξεφάντωμα στο ρυθμό των κρουστών, ακροβατικά - ζογκλερικά, μουσικές και χορούς, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθεί η παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο δημαρχείο.

Ειδικότερα, στις 12:00 το μεσημέρι, θα παραδοθεί στο δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, το λάβαρο του πατρινού καρναβαλιού, υπό τους αποκριάτικους παιανισμούς της δημοτικής μουσικής.

Θα έχει προηγηθεί η πομπή, στην οποία θα συμμετέχουν το συγκρότημα κρουστών «Ritmo Loco Street Band», οι «X-Saltibagos», τα καρναβαλικά ποδήλατα , η πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ, Ήρα Κουρή και τα μέλη του Δ.Σ., η βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Γεωργία Σακκά, μέλη της γνωμοδοτικής και κριτικής επιτροπής, εθελοντών, η τελάλισσα Μαρία Αγουρίδη με το μουσικό άρμα και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες και καρναβαλιστές.

Την εκδήλωση θα σφραγίσει το καθιερωμένο έθιμο του σοκολατοπόλεμου από τον δήμαρχο, την πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ και τους εκπροσώπους των συλλόγων των σοκολατοριχτών, «Σοκολατορίχτες», «Σοκολατοδρομίες», «Σοκολατομανίες», «Σοκολατομαχίες», «Σοκολατοπαίχτες» να προσφέρουν τη δική τους γλυκιά πινελιά με τις σοκολατορίψεις τους από το μπαλκόνι του δημαρχείου.

Μετά την παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου το μουσικό συγκρότημα κρουστών «Ritmo Loco Street Band» και οι «X-Saltibagos» θα μεταφέρουν κέφι, ρυθμό, χαρά και καρναβαλικά χρώματα στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας.

Στις 6:00 το απόγευμα θα ξεκινήσει πάρτι στην πλατεία Γεωργίου, ενώ δύο ώρες αργότερα, στις 8:00 το βράδυ, ο θίασος θεατρικού δρώμενου (θέατρο δρόμου Helix) με την Baroque παρέλαση θα αναχωρήσει από το δημαρχείο. Η Baroque παρέλαση, σύμφωνα με την ΚΕΔΗΠ, «είναι μια δράση με τη μορφή νυχτερινής παρέλασης, ιδιαίτερα εντυπωσιακή, επικοινωνιακή και ταιριαστή με το πνεύμα της καρναβαλικής γιορτής».

Σε αυτή θα συμμετέχουν δέκα ηθοποιοί και τρεις μουσικοί με κρουστά. Επίσης, ψηλά ξυλοπόδαρα με αναρτήσεις, τεράστιες φούστες και εντυπωσιακά κοστούμια διαφορετικών χρωμάτων, ακροβάτες, ζογκλέρ με φωτιές, και Αρλεκίνοι θα συνθέτουν μια ξεχωριστή εικόνα.

Στις 9:00 το βράδυ, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, θα κηρύξει και επίσημα την τελετή έναρξης, ενώ θα ακολουθήσει το παραδοσιακό έθιμο του σοκολατοπόλεμου.

Επίσης, η τελετή έναρξης θα περιλαμβάνει μία δίωρη συναυλία με την Πέννυ Μπαλτατζή, ενώ παρουσιαστές της τελετής έναρξης θα είναι οι ερασιτέχνες ηθοποιοί, Βάσω Καλοκαιρινού και Αλέξανδρος Μπίστας.

Ακόμη, σύμφωνα με την ΚΕΔΗΠ, «από την τελετή έναρξης δεν θα μπορούσε να λείπει το ιστορικό παιχνίδι του «Κρυμμένου Θησαυρού» που φέτος συμπληρώνει 59 χρόνια ζωής, ενώ στις οθόνες θα προβάλλονται γραφικά βίντεο με αρχειακό υλικό από στιγμές του πατρινού καρναβαλιού από το αρχείο της ΚΕΔΗΠ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

