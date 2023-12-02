Τραγική κατάληξη είχε για 52χρονο στην Κάτω Αχαΐα το «καρτέρι» κατά τη διάρκεια κυνηγιού, χθες το μεσημέρι, πλησίον της σιδηροδρομική γραμμής, λίγα μέτρα πριν τη γέφυρα του ποταμού Πείρου. Ο 52χρονος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα όταν χτυπήθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχία του Προαστιακού, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πάτρα-Κ. Αχαΐα και εκσφενδονίστηκε στο ποτάμι.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Πελοποννήσου», ο μηχανοδηγός που συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς πως ενώ το τρένο κινείτο στις ράγες, ξαφνικά από τις καλαμιές εμφανίστηκε ο άνδρας, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να μπορέσει να αντιδράσει. Αποτέλεσμα ήταν ο συρμός να χτυπήσει με δύναμη και να τραυματίσει τον 52χρονο, ο οποίος ακολούθως κατέληξε στα νερά του Πείρου, ενώ το τρένο ακινητοποιήθηκε.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας και 8μελές κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας. Προς αναζήτηση του άνδρα στήθηκε επιχείρηση, με τους διασώστες να «βουτούν» στον ποταμό, φορώντας σκάφανδρα, όπου και εντόπισαν και ανέσυραν από την κοίτη χωρίς τις αισθήσεις του τον 52χρονο.

Στο σημείο βρέθηκε και η κυνηγετική καραμπίνα του. Εικάζεται πως ο θάνατός του επήλθε ακαριαία όταν χτυπήθηκε από το τρένο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, που είχαν αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νεκροτομείο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Ο μηχανοδηγός, σε κατάσταση σοκ, συνελήφθη, υπεβλήθη σε αλκοτέστ και μετά την κατάθεσή του, αφέθηκε ελεύθερος. Για το σιδηροδρομικό δυστύχημα σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Πηγές ανέφεραν στην «Π» πως πρόκειται για ένα έμπειρο στέλεχος, το οποίο την τελευταία 5ετία εργάζεται στον Προαστιακό της Πάτρας.

Μετά το τραγικό συμβάν, σύμφωνα με την Hellenic Train, υπήρξε διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Αγιος Ανδρέας-Κάτω Αχαΐα και τα δρομολόγια εκτελούνταν με λεωφορεία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.