Μεγάλες αποκλίσεις στις προσφορές των προμηθευτών για το «πράσινο» τιμολόγιο ρεύματος που θα ισχύσει από 1.1.2024 για την μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών προκύπτουν από τις παραμέτρους που κατέθεσαν - σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση - οι εταιρίες στη Ρυθμιστική Αρχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ για 5 μεγάλους προμηθευτές, η χαμηλότερη τιμή είναι της ΔΕΗ στα 15,932 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Οι τιμές των άλλων τεσσάρων προμηθευτών κλιμακώνονται στα 16,596 σεντς, 17,195 σεντς, 19,654 σεντς και 20,572 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Τα παραπάνω προκύπτουν με υπόθεση ότι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο Χρηματιστήριο το Δεκέμβριο θα διαμορφωθεί στα 122 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι τελικές τιμές που θα ισχύσουν τον Ιανουάριο θα ανακοινωθούν την 1η Ιανουαρίου οπότε θα υπάρχει και η πλήρης εικόνα από το σύνολο των προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Στη συνέχεια οι τιμές θα ανακοινώνονται την πρώτη κάθε μήνα στις ιστοσελίδες των προμηθευτών και της Ρυθμιστικής Αρχής προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν και να επιλέγουν την πιο συμφέρουσα προσφορά.

Ποιοι θα μπουν στο «πράσινο» τιμολόγιο

Στο "πράσινο" τιμολόγιο υπενθυμίζεται, θα μεταπέσει από 1ης Ιανουαρίου το σύνολο των καταναλωτών. Εκτιμάται ότι στο "πράσινο" τιμολόγιο θα μεταφερθεί άνω του 70 % των πελατών.

Εξαιρούνται όσοι έχουν συμβόλαια με σταθερή τιμή κιλοβατώρας και όσους, επίσης, δηλώσουν ρητά ότι δεν επιθυμούν το "πράσινο" τιμολόγιο και επιλέξουν κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα στην αγορά.

Οι προμηθευτές τις προηγούμενες ημέρες ενημέρωσαν με σχετικές επιστολές, ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ. το σύνολο των καταναλωτών για τα διαθέσιμα τιμολόγια από 1.1.2024.

Εκτός από το ειδικό τιμολόγιο που επισημαίνεται με πράσινο χρώμα, υπάρχουν ακόμη τα σταθερά τιμολόγια που επισημαίνονται με μπλε χρώμα, τα κυμαινόμενα με κίτρινο χρώμα και τα δυναμικά (για όσους έχουν έξυπνο μετρητή κατανάλωσης) με πορτοκαλί.

Το "πράσινο" τιμολόγιο θεσπίστηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενόψει της λήξης στις 31 Δεκεμβρίου των έκτακτων μέτρων στην αγορά ενέργειας που ίσχυσαν κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις οι προμηθευτές θα ανακοινώνουν την 1η κάθε μήνα μια τελική τιμή (μαζί με τις τυχόν εκπτώσεις που εφαρμόζουν) ώστε η σύγκριση να γίνεται εύκολα και να μην δημιουργούνται συνθήκες ελλιπούς ενημέρωσης ή παραπλάνησης των καταναλωτών.

Η Ρυθμιστική Αρχή θα δημοσιεύει έως τις 5 κάθε μήνα τον πίνακα με τα τιμολόγια του συνόλου των προμηθευτών ώστε να διευκολύνεται περαιτέρω η σύγκριση.

Η σχετική απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρου Σκυλακάκη, επέβαλε επίσης στους Προμηθευτές να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους σε ευδιάκριτο σημείο και να κοινοποιήσουν στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2023, όλες τις τιμολογιακές παραμέτρους της μεθοδολογίας του Ειδικού ("πράσινου") Τιμολογίου που θα ισχύει για κάθε κατηγορία πελατών, ήτοι τη Βασική Τιμή Προμήθειας, την Πάγια Χρέωση Προμήθειας, τυχόν εκπτώσεις και τις τιμές των συντελεστών του Μηχανισμού Διακύμανσης.

Πηγή: skai.gr

