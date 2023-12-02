Στο νοσοκομείο κατέληξε μετά από συμπλοκή, χθες το απόγευμα, ένας νεαρός Ρομά στην Πάτρα, ο οποίος τραυματίστηκε στο χέρι μετά από επίθεση που δέχθηκε από ημεδαπό με σπαθί τύπου κατάνα (σαμουράι).

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής στην οδό Πατρών.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. όπου βρήκαν αιμόφυρτο στο έδαφος τον Ρομά. Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στη νοσηλευτική μονάδα Πύργου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. αναζήτησαν και εντόπισαν τον φερόμενο ως δράστη στην περιοχή και τον συνέλαβαν οδηγώντας τον στο Α.Τ. Πύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να υπήρξε νωρίτερα λεκτική διαμάχη ανάμεσα στον ημεδαπό και δύο Ρομά, με τον πρώτο να υποστηρίζει πως οι δύο πείραξαν συγγενικό του πρόσωπο και αυτό το γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του.

Νεότερη ενημέρωση

Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του φερόμενου ως δράστη το σπαθί, όμως ερευνάται αν το έχει χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσει τα δύο άτομα με τα οποία ενεπλάκησαν στο επεισόδιο.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως τα δύο άτομα είχαν ένα ξύλο με καρφιά και εξετάζεται αν με αυτό τραυματίστηκε πάνω στη συμπλοκή ο ΡΟΜΑ ή με το σπαθί που βρήκαν στην κατοχή του ημεδαπού.

