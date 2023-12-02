Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία εγγραφής όλο και περισσότερων ασφαλισμένων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), ενώ, με διάταξη του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προβλέπεται η παράταση για έναν χρόνο της προθεσμίας για προαιρετική μετάβαση από τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ.

Ήδη, εδώ και δύο χρόνια, οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, με υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση, εντάσσονται στο ΤΕΚΑ.

Παράλληλα, δικαίωμα υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ έχουν αποκτήσει και οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν γεννηθεί από 1/1/1987 και μετά, που επιθυμούν να μεταβούν από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ.

Με την ψήφιση της νέας ρύθμισης του υπουργείου Εργασίας, η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων θα μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024, αντί για τις 31/12/2023, που αρχικά προβλεπόταν, με την υποβολή αίτησης στο be.teka.gov.gr «Πλατφόρμα 1».

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εργασίας σκοπεύει να υλοποιήσει καμπάνια επικοινωνίας, που προετοιμάζει αυτόν τον καιρό, με βασικό μέλημα την ορθή ενημέρωση των νέων για το ΤΕΚΑ, καθώς και για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν με την ένταξή τους σε αυτό, όπως είναι ο έλεγχος των αποταμιεύσεών τους και η απευθείας χρηματοδότηση της σύνταξής τους.

Επίσης, οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες), που δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο be.teka.gov.gr «Πλατφόρμα 2», χωρίς χρονικό περιορισμό, εφόσον έχουν γεννηθεί από 1/1/1987 και μετά.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι ασφαλισμένοι του ΤΕΚΑ έχουν φτάσει τους 310.000 και τα κεφάλαια που έχουν σωρευθεί από τις εισφορές τους είναι της τάξης των 91 εκατ. ευρώ.

Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, που εφαρμόζεται ήδη, είναι κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι οι εισφορές των εργαζομένων αποταμιεύονται στον «ατομικό κουμπαρά» τους, στον οποίο καταγράφονται οι ασφαλιστικές εισφορές, που έχουν καταβληθεί από τον εργοδότη για τους μισθωτούς ή από τους ίδιους, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους. Το σύνολο των εισφορών, καθώς και οι αποδόσεις των επενδύσεων, οι οποίες αντιστοιχούν στις εισφορές τους που επενδύονται, δημιουργούν ένα αποθεματικό, από το οποίο θα πληρωθούν οι μελλοντικές συντάξεις τους, αντί οι εισφορές τους να χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των επικουρικών συντάξεων των τωρινών συνταξιούχων.

Συνεπώς, όταν ο ασφαλισμένος φτάσει στη φάση της συνταξιοδότησης, θα λάβει την επικουρική σύνταξή του, η οποία θα βασίζεται στο ποσό των εισφορών του και στην απόδοση των επενδύσεών του.

Μάλιστα, διευκρινίζεται ότι δεν θίγονται οι συντάξεις των υφιστάμενων συνταξιούχων και ο τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων των σημερινών εργαζομένων, που παραμένουν στο υφιστάμενο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, θα διατηρηθεί, ως έχει.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, με τη μεταρρύθμιση αυτή, περιορίζονται οι κίνδυνοι του ασφαλιστικού συστήματος που απορρέουν από τη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, δίνεται ώθηση στην αναπτυξιακή διαδικασία της οικονομίας, αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των νέων στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δημιουργούνται ισχυρά αντικίνητρα για ανασφάλιστη εργασία και εξασφαλίζονται υψηλότερες επικουρικές συντάξεις για τους νέους.

Επιπλέον, οι ασφαλισμένοι μπορούν να έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στα στοιχεία του «ατομικού κουμπαρά» τους μέσα από την οθόνη του υπολογιστή τους ή του κινητού τους τηλεφώνου, καθώς, πλέον, είναι διαθέσιμη η εφαρμογή myTEKA.

Συγκεκριμένα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myteka.gov.gr, παρέχεται εξατομικευμένη πληροφόρηση και, με το πάτημα ενός κουμπιού, οι ασφαλισμένοι ενημερώνονται για το σύνολο των εισφορών, που έχουν καταβληθεί, το ιστορικό των εισφορών τους, την κίνηση του ατομικού λογαριασμού τους, τις αποδόσεις των επενδύσεών τους και τους τρόπους επικοινωνίας με το Ταμείο, ενώ η πλατφόρμα συγκεντρώνει και συχνές ερωτήσεις, που προκύπτουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

