Πάτρα: Η συγκινητική ιστορία της σκυλίτσας που μπήκε στο κουρείο και υιοθετήθηκε

Μια υπέροχη μέρα ξημέρωσε χθες Σάββατο 23/12 για μια πανέμορφη αδέσποτη σκυλίτσα, η οποία βρήκε θαλπωρή στα πόδια του κομμωτή Παναγιώτη Παπαγεωργόπουλου ενώ αυτός… κούρευε.

Σύμφωνα με ιστοσελίδα tempo24.news, η πανέμορφη σκυλίτσα μπήκε στο κουρείο που διατηρεί ο κ. Παπαγεωργόπουλος στην Πάτρα και ξάπλωσε μπροστά στα πόδια του ήρεμη, ζητώντας αγάπη και φροντίδα. Ο κ. Παπαγεωργόπουλος, αφού της προσέφερε νερό και φαγητό, μίλησε με αρμόδιους, τον Δήμο Πατρέων και κτηνίατρο, ο οποίος έτρεξε άμεσα να βοηθήσει και να κάνει μια πρώτη εκτίμηση για την υγεία της σκυλιτσας.

Στη συνέχεια κάλεσε τον καλό του φίλο ανθυπαστυνόμο Ανδρέα Κάππο, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί, απο το να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του μέχρι να υιοθετήσει ένα αδέσποτο σκυλάκι.

Όσοι βρέθηκαν στο περιστατικό έγραψαν: «Τον ευχαριστούμε απο τα βάθη της ψυχής μας για την αυτοθυσία του και την προσφορά του όπου αυτή ζητηθεί. “Φύλακας άγγελος” οχι μόνο για τα μικρά παιδιά αλλα και για τα αδέσποτα ζώα. Ευχαριστούμε πολύ και τον Παναγιώτη Παπαγεωργόπουλο για την πρωτοβουλία του να απευθυνθεί στον Κο Κάππο και να βρεθεί ένα ασφαλές σπίτι για την γλυκιά σκυλίτσα. Καλά Χριστούγεννα και ευχές σε όλο τον κόσμο για μια χρονιά γεμάτη υγεία, αγάπη και αλληλεγγύη»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.