Πάτρα: Μολότοφ, φιάλες βουτανίου και εμπρηστικούς μηχανισμούς βρήκε η ΕΛ.ΑΣ. μετά τα επεισόδια

Συνελήφθησαν, την Παρασκευή το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα και δυο ημεδαποί άνδρες (ο ένας 17χρονος), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της διατάραξης κοινής ειρήνης, της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, την Παρασκευή το απόγευμα, ομάδα ατόμων, που συμμετείχαν σε πορεία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 50η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, έχοντας – μεγάλος μέρος αυτών – καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, με κράνη και κουκούλες full face, φέροντας σακίδια πλάτης και ξύλινα ρόπαλα, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, εκτοξεύοντας πλήθος εκρηκτικών και εμπρηστικών μηχανισμών (βόμβες μολότοφ), προκαλώντας εστίες πυρκαγιάς, ενώ απωθήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις με περιορισμένη χρήση των αναγκαίων ενδεδειγμένων μέσων.

Από την προαναφερόμενη ομάδα ατόμων προσήχθησαν από τους αστυνομικούς των Διμοιριών Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, τρία άτομα, οι οποίοι συνελήφθησαν, ενώ προκλήθηκε ελαφρύς τραυματισμός αστυνομικού από θραύσματα αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού.

Στην κατοχή των συλληφθέντων οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα ξύλινο ρόπαλο, αντιασφυξιογόνες μάσκες και γάντια.

Σε έρευνες που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών στον τόπο του περιστατικού, βρήκαν και κατέσχεσαν συνολικά 12 εμπρηστικούς μηχανισμούς, 3 εκρηκτικούς μηχανισμούς, 17 μολότοφ και 6 φιάλες βουτανίου, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για εργαστηριακές εξετάσεις.

Πηγή: skai.gr

