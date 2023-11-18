Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πάτρα: Eλεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τα επεισόδια στην πορεία του Πολυτεχνείου

Νωρίτερα οι τρεις συλληφθέντες είχαν μεταφερθεί στον εισαγγελέα λόγω των χθεσινών επεισοδίων

Πάτρα

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τα επεισόδια που προκλήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην πορεία για το Πολυτεχνείο που είχε ξεκινήσει από το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, νωρίτερα οι ίδιοι είχαν μεταφερθεί στον εισαγγελέα λόγω των χθεσινών επεισοδίων, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Υπενθυμίζεται πως χθες ομάδα ατόμων που συμμετείχε στην πορεία για το Πολυτεχνείο αποκόπηκε από το κυρίως σώμα και επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν άμεσα. Ο ένας εκ των συλληφθέντων είχε μολότοφ στην κατοχή του.

Πηγή: tempo24

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάτρα Πολυτεχνείο συλλήψεις
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark