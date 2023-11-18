Πυροσβεστική: 288 κλήσεις έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων λόγω θυελλωδών ανέμων, ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων

Συνολικά 288 κλήσεις σήμερα έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω της εκδήλωσης θυελλωδών ανέμων συνοδεία ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων σε περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα:

• Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε κυρίως στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 270 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 165 κοπές δέντρων και 27 αφαιρέσεις αντικειμένων.

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 8 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 6 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων.

• Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και κυρίως στα νησιά Σύρο, Ρόδο, Κω και Κάρπαθο, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 10 κλήσεις για κοπές δέντρων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), βαρομετρικό χαμηλό από τα βόρεια - βορειοδυτικά συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο πρόκειται να προκαλέσει το Σαββατοκύριακο επιδείνωση του καιρού, με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους σε όλη σχεδόν τη χώρα και τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην βορειοανατολική ηπειρωτική και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε: https://tinyurl.com/38rkf8t4

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης καιρικών φαινομένων να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

