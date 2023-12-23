Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, μετά από διαρροή αερίου σε εμπορικό κέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 19:00, κάτω από άγνωστες συνθήκες, σημειώθηκε διαρροή αερίου από ΙΧ επιβατικό όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο της Πυροσβεστικής- αποτελούμενο από έξι πυροσβέστες και δύο υδροφόρα οχήματα- και της ΕΛΑΣ, ενώ αυτή την ώρα με τις οδηγίες των αστυνομικών οι ιδιοκτήτες των υπόλοιπων οχημάτων τα απομακρύνουν από το σημείο για λόγους ασφαλείας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.