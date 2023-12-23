Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για διαρροή αερίου σε εμπορικό κέντρο - Απομακρύνονται ΙΧ από το σημείο

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο της Πυροσβεστικής- αποτελούμενο από έξι πυροσβέστες και δύο υδροφόρα οχήματα- και της ΕΛΑΣ

Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, μετά από διαρροή αερίου σε εμπορικό κέντρο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 19:00, κάτω από άγνωστες συνθήκες, σημειώθηκε διαρροή αερίου από ΙΧ επιβατικό όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο της Πυροσβεστικής- αποτελούμενο από έξι πυροσβέστες και δύο υδροφόρα οχήματα- και της ΕΛΑΣ, ενώ αυτή την ώρα με τις οδηγίες των αστυνομικών οι ιδιοκτήτες των υπόλοιπων οχημάτων τα απομακρύνουν από το σημείο για λόγους ασφαλείας.

